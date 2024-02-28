Рассадник бактерий! Восемь вещей, которые нужно менять в ванной как можно чаще

Вдохновившись порталом House beautiful, Delfi Dom Sad предлагает ознакомиться с восемью вещами, которые нужно менять в ванной комнате как можно чаще. Возможно, от какой-то из них вам следует избавиться уже сегодня.





Скребок и губки

Эти две вещи помогают очищать вашу кожу, но нужно помнить, что скребок для пяток и мочалка не предназначены для вечного использования. Бактерии могут поселиться как в губке, так и в скребке, поэтому менять их надо не раз в год, а чаще — каждые три недели.

Банное полотенце

Большое полотенце не предназначено для пользования неделями. Да и вытираться несвежим полотенцем неприятно. Банное полотенце нужно менять после трех-четырех использований.

Полотенца для рук

Маленькие полотенца для рук используются чаще всего, поэтому и больше пачкаются. Менять их надо каждый день.

Зубная щетка

Хотя и кажется, что ваша зубная щетка еще выглядит вполне хорошо, это не значит, что ее не нужно менять! Зубные щетки не вечны, поэтому не забывайте их менять. Чистить зубы новой зубной щеткой приятнее, не так ли? Кроме того, не забывайте регулярно мыть стакан, в котором стоят зубные щетки, так как он также постоянно загрязняется. Менять зубную щетку нужно минимум каждые три месяца.

Губки и кисти для мейкапа

В этих предметах, как и в кухонных полотенцах, могут размножаться бактерии. Мыть губки в теплой мыльной воде нужно после каждого использования или хотя бы дезинфицировать их специальными распыляемыми средствами.



Коврик для ванной

Коврик для ванной собирает и грязь, и пыль, и просто вытряхивать его или пылесосить недостаточно, коврик нужно стирать раз в неделю. В идеале у вас должно быть два коврика — пока один в стирке, можете постелить другой.

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