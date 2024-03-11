Спим красиво: восемь идей для удобной спальни и хорошего сна

По мнению Дарси, помимо выверенного интерьера важно полное отсутствие электроники в спальне: “Наверное, я из тех немногих людей в США, у кого в спальне нет телевизора, и я сплю как младенец”. Хезер поделилась своими советами для создания уютного пространства для сладких снов.

Светонепроницаемые шторы

Этот простой дизайнерский прием поможет регулировать дневное (и ночное) освещение — определившись с тканью, выбирайте фасон: классические, римские, рулонные или кассетные шторы.

Теплый белый свет

По утрам для меня важно обилие света, чтобы быстрее проснуться и все хорошо видеть, но по вечерам, когда нужно расслабиться, лучше включить теплый, успокаивающий и неяркий свет. Существуют удобные системы, которые позволяют регулировать и программировать яркость и температуру освещения в зависимости от времени суток. С их помощью можно создать атмосферу, которая на подсознательном уровне вас будет готовить ко сну.

Темные стены

Чтобы добиться эффекта уютного и спокойного кокона, Хезер рекомендует покрасить стены в более темный цвет. Более того, расслабляющего эффекта можно достичь грамотным сочетанием цветов, текстур и освещения, которые ассоциируются с безмятежностью.



Разгрузите комнату

Избавьтесь от всех ненужных предметов в комнате или спрячьте их из поля зрения. Если вам нужны какие-то предметы, вроде книги или крема для рук, то поставьте рядом с изголовьем корзинку, в которой можно все это положить. Теперь вы ничего не потеряете, а комната будет выглядеть цельной.



Комнатное растение

“Мне не очень везет с растениями, но на моих прикроватном и туалетном столиках всегда стоят свежесрезанные цветы. Они не только подчеркивают мирное настроение комнаты, но и приветствуют меня каждое утро. Плюс, если ваша комната выдержана в одной цветовой гамме, то растения привносят небольшой элегантный цветовой акцент”, — объясняет Хезер.



Спокойная палитра