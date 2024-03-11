Спим красиво: восемь идей для удобной спальни и хорошего сна
Нью-йоркский дизайнер интерьеров Дарси Хезер убеждена, что создание успокаивающего интерьера спальни заключается в сдержанности помещения. Мягкие, приглушенные цвета, теплый свет, роскошное постельное белье — всего лишь часть проверенной временем формулы для самой сокровенной части дома, пишет Delfi Dom Sad со ссылкой на House Beautiful.
По мнению Дарси, помимо выверенного интерьера важно полное отсутствие электроники в спальне: “Наверное, я из тех немногих людей в США, у кого в спальне нет телевизора, и я сплю как младенец”. Хезер поделилась своими советами для создания уютного пространства для сладких снов.
Светонепроницаемые шторы
Этот простой дизайнерский прием поможет регулировать дневное (и ночное) освещение — определившись с тканью, выбирайте фасон: классические, римские, рулонные или кассетные шторы.
Теплый белый свет
По утрам для меня важно обилие света, чтобы быстрее проснуться и все хорошо видеть, но по вечерам, когда нужно расслабиться, лучше включить теплый, успокаивающий и неяркий свет. Существуют удобные системы, которые позволяют регулировать и программировать яркость и температуру освещения в зависимости от времени суток. С их помощью можно создать атмосферу, которая на подсознательном уровне вас будет готовить ко сну.
Темные стены
Чтобы добиться эффекта уютного и спокойного кокона, Хезер рекомендует покрасить стены в более темный цвет. Более того, расслабляющего эффекта можно достичь грамотным сочетанием цветов, текстур и освещения, которые ассоциируются с безмятежностью.
Разгрузите комнату
Избавьтесь от всех ненужных предметов в комнате или спрячьте их из поля зрения. Если вам нужны какие-то предметы, вроде книги или крема для рук, то поставьте рядом с изголовьем корзинку, в которой можно все это положить. Теперь вы ничего не потеряете, а комната будет выглядеть цельной.
Комнатное растение
“Мне не очень везет с растениями, но на моих прикроватном и туалетном столиках всегда стоят свежесрезанные цветы. Они не только подчеркивают мирное настроение комнаты, но и приветствуют меня каждое утро. Плюс, если ваша комната выдержана в одной цветовой гамме, то растения привносят небольшой элегантный цветовой акцент”, — объясняет Хезер.
Спокойная палитра
В интерьере, перегруженном яркими цветами, рисунками и узорами, сложно добиться расслабляющей атмосферы. Неписаное правило дизайнеров интерьера гласит, что следует сочетать разные ткани и виды текстиля, например, кашемировые покрывала или задрапированные панели, которые превращают комнату в оазис спокойствия, не уходя в скучную монотонную крайность.
Новый матрас
Покупка матраса — крайне индивидуальное дело, в котором почти нет стандартов (только если качества). Однако Хезер всегда рекомендует обратить внимание на толщину матраса: “Нет такого понятия, как стандартная толщина, и это позволяет менять высоту кровати”.
Создайте дополнительную зону
“Мне нравится привносить в спальню дополнительный уголок, в котором можно, например, уединиться с книгой. Это небольшая роскошь, которая меняет все восприятие пространства”, — говорит Хезер.