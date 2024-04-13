Постирайте это немедленно! Восемь вещей, которые не надо бояться класть в стиральную машинку

Кеды и кроссовки

В случае с обувью этого типа вам нужно знать всего несколько вещей. Во-первых, нужно вытащить из них шнурки и стельки, а, во-вторых, достаточно будет деликатного режима для стирки. Если вам мешает стук кроссовок во время цикла о стенки машинки, то просто добавьте к ним обычное полотенце.



Угги

Еще один тип обуви, который спокойно переживает подобного рода постирушки. Главное, как и в случае с кроссовками и кедами, установить щадящий режим стирки (30 градусов, шерсть или шелк) и установить дополнительное полоскание. Обороты можно оставить на 1000.

Когда будете сушить угги, не забудьте набить их, например, бумажными полотенцами для того, чтобы они не потеряли форму.

Детские игрушки

Со временем игрушки, как и многое другое, теряют свой первоначальный презентабельный вид и их приходится чистить. На помощь придет деликатный режим стирки (30 градусов) и дополнительное полоскание (для того, чтобы порошок совершенно точно вымылся из наполнителя).

Если хотите — можно перед стиркой продезинфицировать игрушку, положив ее на ночь в морозилку.

Коврики для ванной, йоги и машины

Здесь нет никаких особенных рекомендаций, они отлично переносят стирку и становятся только чище. В компанию к ним можно положить и шторку для ванной. Впрочем, коврики для машины лучше предварительно как следует вытряхнуть.

Подушки

Деликатный режим стирки и дополнительное полоскание — вот и все, что вам нужно. Главное — не забывайте во время сушки почаще их переворачивать, перетряхивать и расправлять образовывающиеся комочки. Иначе можно испортить даже самую неприхотливую подушку.

Рюкзаки и спортивные сумки

Некоторые из них отлично проводят время в стиральной машине. Все, что вам нужно сделать, это вывернуть его наизнанку, по возможности удалить металлические детали, засунуть в мешок для стирки и наблюдать за процессом.

Насадки для швабры

Все тряпки из микроволокна и насадки для швабр можно стирать в стиральной машине не боясь ничего.



Собачьи ошейники и подстилки

Сгружайте это все в мешок для стирки и кладите в стиральную машину. Чтобы все это меньше стучало об барабан, добавьте в машинку собачью тряпку, которой вы обычно вытираете вашему домашнему любимцу ноги после прогулок по улице.