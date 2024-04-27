Семь вещей в уборке, которые все делают неправильно
Каждому хочется содержать дом в чистоте, но не всегда хватает времени на качественную уборку. Кроме того, многие допускают грубые ошибки, которые не приводят к нужному результату, пишет INMYROOM.
Давайте разберемся, какие техники уборки неэффективны и что часто мы делаем не так?
Заниматься уборкой бессистемно
В уборке нужен четкий план. Иначе вы будете хвататься то за одно, то за другое, выполнять одновременно несколько дел и отвлекаться от процесса. Как результат — еще больший беспорядок и хаос в квартире.
Придерживайтесь трех основных принципов:
расхламление пространства: в первую очередь избавьтесь от ненужного, а затем приступайте к методичному мытью поверхностей.
уборка сверху вниз: сначала шкафы, светильники и гардины, а потом тумбы, столы, диван и стулья. В последнюю очередь — пол.
круговое движение: наводите порядок в комнате по часовой или против часовой стрелки.
Мыть все одной тряпкой
Нельзя вытирать пыль в комнате той же тряпкой, которую вы использовали для чистки раковины. Для каждой манипуляции должен быть свой уборочный инвентарь, который нельзя смешивать.
Иначе на зеркале могут остаться белесые разводы моющих средств для ванной, а на блестящих поверхностях смесителей — мутные пятна от тряпки, которой чистили плитку кухонного фартука.
К тому же не забывайте простирывать тряпки после каждой уборки.
Протирать пыль до того, как пылесосить
Запомните, что сухую уборку нужно делать перед влажной, в противном случае вам придется выполнять одну и ту же работу дважды. Если необходимо убрать пыль с мебели, делайте это сухой тряпкой из микрофибры или шерсти.
После того как вы пропылесосили, нужно подождать, пока мельчайшие частицы пыли осядут и можно будет переходить к мытью полов и поверхностей. Для этого можно сделать небольшой перерыв на разбор шкафа в спальне или загрузить стиральную машину.
И еще один важный момент: глажку или смену белья, которые так или иначе создадут пыль, тоже лучше сделать до влажной уборки.
Не чистить фильтр пылесоса или делать это после уборки
Когда фильтр забивается пылью, пылесос теряет мощность и даже может сломаться. Страдает и качество уборки: переполненный пылесос втягивает пыль с одного конца, а с другого распыляет ее в воздух. В итоге пыль оседает обратно на поверхности. Поэтому пылесос рекомендуют прочищать регулярно.
В частности, это правило важно соблюдать владельцам домашних животных, ведь шерсть очень быстро забивает фильтры. Вообще, не каждый пылесос может качественно справиться с мелкой шерстью, прилипшей к ковру или к обивке мягкой мебели.
Ну а чтобы не допустить даже случайного загрязнения пылью и мелким мусором, фильтр пылесоса нужно чистить до уборки, а не после.
Наносить чистящие средства на поверхности
Моющий раствор нужно сначала наносить на сухую тряпку, а уже затем протирать поверхности. Излишки средства нужно обязательно удалить дополнительной чистой сухой тряпкой. Это особенно важно при мытье стекла, дерева и поверхностей из нержавеющей стали — так они дольше будут оставаться чистыми и блестящими.
Даже специальный состав для полировки мебели не следует наносить прямо на поверхность, поскольку полироль образует незаметную пленку, к которой прилипают пыль и грязь. Исключением из правила могут стать только те чистящие средства, у которых метод распыления на поверхность указан в инструкции к применению.
Злоупотреблять моющими средствами
В составе чистящих средств есть вредные химические компоненты. Если использовать такие средства сверх меры, они могут не только испортить мебель и покрытие пола, но также вызвать отравление или аллергию у человека. Не следует смешивать различные моющие средства, поскольку вы только усилите их токсичность.
Народные методы для чистки поверхностей тоже не всегда хороши. Например, в Интернете многие советуют использовать лимонный сок для удаления грязи со всевозможных поверхностей. На самом же деле лимонная кислота может испортить столешницы и пол, а также сделать поверхности тусклыми.
Пользоваться метелкой для удаления пыли
Разноцветные метелки для пыли только выглядят красиво, но вреда от них больше, чем пользы. Несмотря на заверения производителей, пыль они вовсе не собирают, а, наоборот, поднимают ее в воздух.