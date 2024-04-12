Почему никогда нельзя пользоваться чужой зарядкой для смартфона

“Есть такие вещи, которые просто нельзя одалживать, — говорит Чарльз Хендерсон, управляющий партнер и руководитель X-Force Red в IBM Security. — Если бы вы путешествовали и спохватились, что забыли взять с собой нижнее белье, вы бы не стали просить спутников одолжить вам его? Вы бы пошли в магазин и купили новое”.

Хакеры поняли, как внедрять в провода для зарядки вирусы, которые позволяют удаленно захватывать мобильные устройства и компьютеры.

В августе на ежегодной DEF CON Hacking Conference в Лас-Вегасе (Хендерсон называет ее “летним лагерем для хакеров”), хакер, известный как MG, продемонстрировал провод от iPhone, который он доработал. Подключив с помощью этого провода iPod к компьютеру Mac, MG удаленно узнал IP-адреса провода и через него получил контроль над компьютером.

По словам Хендерсона, еще более серьезная угроза, чем зараженные провода, — это станции для подзарядки через USB, которые встречаются в общественных местах вроде аэропортов. “Мы знаем о паре случаев, когда станции для подзарядки взламывали. Я говорю не об электрических розетках. Я говорю о станциях для подзарядки с USB-портами”.

Многие путешественники знают, что в трудную минуту на ресепшене гостиницы часто можно найти ящик с проводами, которые забыли другие постояльцы. Не поддавайтесь искушению, говорит Хендерсон. “Если бы на ресепшене был ящик нижнего белья, вы бы его надели?”