Семь вещей, которые делают в своих домах профессиональные уборщики. И вы тоже должны!

Делайте уборку только днем

Днем, особенно когда ярко светит солнце, вам удастся собрать больше пыли. В самое светлое время дня откройте все шторы и жалюзи и приступайте к уборке, которая должна быть завершена до 15 часов, потому что потом начнет темнеть. А если все же делаете уборку вечером, то включайте все осветительные приборы.

Заправляйте постель каждый день

Самые аккуратные люди заправляют за собой постель и убирают пижаму каждое утро. А переодеваясь вечером, оставляют свою одежду на специальной вешалке, либо, если ее пора стирать, кладут в корзину для белья. Так вы разгрузите комнату и она станет выглядеть опрятно.

Покупайте только многоцелевые продукты

Как утверждают эксперты, поддерживать чистоту в доме нужно с помощью оптимального количества моющих средств. Сэкономьте место в шкафчике или под раковиной, используя универсальные продукты, а не покупая на каждый случай специальное средство. Найдите дезинфицирующий универсальный очиститель, которым можно мыть различные поверхности и стекло, дезинфицирующий очиститель, который годится для уборки на кухне и в ванной комнате, а также средство для мытья пола, подходящее и для дерева, и для кафеля.

Превратите уборку в танец и зарядку

Уборка сама по себе уже сжигает тонну калорий, а если вы будете ее делать под музыку, активно двигаясь и пританцовывая, то эффект увеличится. Наденьте удобную одежду и включите музыку погромче, чтобы она перебивала гудящий пылесос.

Купите качественный пылесос

Вам нужен пылесос, который хорошо справляется с мусором и пылью как на полу, так и на коврах, и тогда ваш дом станет в два раза чище. Плюс, вам станет проще мыть пол. Перед покупкой нового пылесоса хорошо изучите предложения, обращая внимание на мощность и ее регулировку, фильтры и способы очистки контейнера, а также на длину шнура.

Убирайте пыль со всех поверхностей