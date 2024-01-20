Семь вещей, которые делают в своих домах профессиональные уборщики. И вы тоже должны!
Вы когда-нибудь задумывались о том, что делают профессиональные уборщики, чтобы их собственный дом всегда бы аккуратным и свежим? Портал MSN раскрывает семь секретов уборки дома профессионалами, которые могут облегчить вам жизнь, пишет Delfi Dom&Sad.
Делайте уборку только днем
Днем, особенно когда ярко светит солнце, вам удастся собрать больше пыли. В самое светлое время дня откройте все шторы и жалюзи и приступайте к уборке, которая должна быть завершена до 15 часов, потому что потом начнет темнеть. А если все же делаете уборку вечером, то включайте все осветительные приборы.
Заправляйте постель каждый день
Самые аккуратные люди заправляют за собой постель и убирают пижаму каждое утро. А переодеваясь вечером, оставляют свою одежду на специальной вешалке, либо, если ее пора стирать, кладут в корзину для белья. Так вы разгрузите комнату и она станет выглядеть опрятно.
Покупайте только многоцелевые продукты
Как утверждают эксперты, поддерживать чистоту в доме нужно с помощью оптимального количества моющих средств. Сэкономьте место в шкафчике или под раковиной, используя универсальные продукты, а не покупая на каждый случай специальное средство. Найдите дезинфицирующий универсальный очиститель, которым можно мыть различные поверхности и стекло, дезинфицирующий очиститель, который годится для уборки на кухне и в ванной комнате, а также средство для мытья пола, подходящее и для дерева, и для кафеля.
Превратите уборку в танец и зарядку
Уборка сама по себе уже сжигает тонну калорий, а если вы будете ее делать под музыку, активно двигаясь и пританцовывая, то эффект увеличится. Наденьте удобную одежду и включите музыку погромче, чтобы она перебивала гудящий пылесос.
Купите качественный пылесос
Вам нужен пылесос, который хорошо справляется с мусором и пылью как на полу, так и на коврах, и тогда ваш дом станет в два раза чище. Плюс, вам станет проще мыть пол. Перед покупкой нового пылесоса хорошо изучите предложения, обращая внимание на мощность и ее регулировку, фильтры и способы очистки контейнера, а также на длину шнура.
Убирайте пыль со всех поверхностей
Пыль может стать вашим невидимым злейшим врагом. Из-за нее все поверхности выглядят тусклыми, а люди, страдающие аллергией, чихают. Профессиональные уборщики советуют осматривать каждую комнату начиная с самого верха, чтобы заметить, есть ли паутина, и до пола, чтобы разглядеть комочки пыли. На удаление паутины во всей комнате вам потребуется менее пяти минут, но это имеет огромное значение.
Чистите ванну и душевую кабинку каждую неделю
Мы знаем, что чистка ванной — худшая работа в доме, но она необходима, и профессионалы делают это в своих домах регулярно. Если вы будете выполнять эту задачу как минимум каждую неделю, то отчистить ванну или душевую кабинку станет нетрудно. Используйте средства, которые работают на ваших поверхностях лучше всего, и тряпочку из микрофибры — она охватывает больше площади и чистит более эффективно.