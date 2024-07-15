Шесть причин, почему маленькие квартиры лучше больших

Маленький — не значит тесный. По мнению дизайнеров и декораторов, небольшие пространства обладают особой атмосферой. И есть как минимум шесть причин полюбить их за это.

1. В маленьких квартирах меньше лишних вещей

Небольшая площадь вынуждает нас окружать себя только теми вещами, которые действительно необходимы. К тому же вам будет легко определить, от каких вещей пора отказаться: они всегда на виду.

2. Пространство проще обставить и декорировать

Можно потратить деньги на пару дорогих и качественных предметов мебели и дополнить их более бюджетными решениями, в том числе и декором. Пара декоративных подушек и свечей дадут гораздо больший эффект в маленьком помещении — в большой комнате они просто потеряются.

3. Минимализм — идеальное решение для малогабаритки

Все больше западных дизайнеров и декораторов продвигают идею минимализма как стиля жизни. Маленькие квартиры идеально для этого подходят — у вас точно не возникнет желания захламлять и без того маленькое пространство. Зато оно всегда будет ассоциироваться у вас со счастьем и спокойствием.



4. Их легче поддерживать в чистоте

Чем больше места, тем больше времени и сил вам нужно, чтобы убраться. Если вы живете в маленькой квартире, вам не нужно вызывать клининговую компанию. А если даже вы решите это сделать, хорошо сэкономите: стоимость уборки рассчитывают исходя из площади помещения.

5. Меньше расходы

Расходы на отопление, воду и электричество не сильно ударят по бюджету. К тому же для освещения в малогабаритке вам не придется тратить много электроэнергии. А это значит, что вы хотя бы немного поможете окружающей среде, которая сильно загрязняется от работы электростанций.

6. Маленькие квартиры уютнее

Большие помещения зачастую похожи на музей, и не всегда понятно, кто живет в этом интерьере, их индивидуальность теряется. Отсутствие лишнего пространства поможет вам сосредоточиться на обустройстве и правильно расставить акценты. К тому же вам будет гораздо проще в любой момент решиться на перемены: поменять диван, перекрасить стену или заменить светильник на новый.