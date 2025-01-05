В вашем шкафу есть вещи, которые нуждаются в стирке лишь раз в году. И не чаще!

Настоящие джинсы

Мы имеем в виду ваши очень дорогие джинсы из чистого хлопка (а не те, в которых 45% лайкры), которые вы носите довольно редко. Хлопок — ткань нежная, стирок не любит, и поэтому чем реже вы стираете, тем дольше джинсы прослужат. Чтобы избавиться от неприятных запахов в промежуток между стирками, используйте освежитель ткани и быстренько обработайте паром, чтобы “выбить” посторонние ароматы. А если решили постирать, то помните: наизнанку, только в холодной воде и никаких сушилок!

Шерстяное пальто

На самом деле его надо просто сдавать в химчистку раз в году — после завершения сезона. Самостоятельно “стирать” не рекомендуем, особенно если оно действительно дорогое и хорошее. Правильный уход и хранение включает в себя аккуратную чистку щеткой и деревянные “плечики”, которые не прогибаются под тяжестью ткани. И да, много свободного места в шкафу, чтобы ткань “дышала”.

Винтажное пончо, которые вы купили на блошином рынке

Не только пончо — любая стариннаяодеждануждается в тщательном уходе, который включает в себя если не отказ от стирки, то уж точно как можно более длительные паузы между обработкой старинных тканей чистящими средствами. Чаще используйте обычную щетку и реже стиральный порошок — и старинные вещи прослужат дольше.

Кожаная куртка

Эти штуки никогда не бывают дешевыми, поэтому и чистку доверьте профессионалам. Конечно, пятна можно оттирать влажной тряпочкой, но не более того. Хранить надо в сухом и хорошо вентилируемом месте с большим количеством свободного пространства вокруг — кожа должна “дышать” и быть сухой, а не то вы ее испортите.

Модные кроссовки

Мы не говорим о том, в чем вы ходите в спортзал или по улице (пожалуйста, стирайте их почаще!). Мы говорим об очень дорогой и очень модной паре, которая есть у вас в гардеробе и которую вы надеваете крайне редко. Стирать в стиральной машине их нельзя и подвергать действию агрессивной химии — тоже. “Замочить” несколько раз в год в воде и аккуратно протереть — можно.

Обручальные кольца