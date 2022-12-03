Не елкой единой: 7 традиционных рождественских растений

Эти рождественские растения сильно различаются как по внешнему виду, так и по требованиям к уходу. Некоторые из них небольшие и их можно держать в горшках в помещении, в то время как другие представляют собой высокие деревья и кустарники, которым требуется просторное место в саду. Но все они создают атмосферу праздника и служат живыми украшениями весь декабрь и не только.

Если вы хотите, чтобы эти растения радовали вас как во время праздников, так и после них, важно знать особые требования к уходу за ними.

Пуансеттия

Не все рождественские растения являются вечнозелеными. Пуансеттия (молочай красивейший) стала ассоциироваться с Рождеством в Северной Америке настолько же тесно, что и праздничные елки. Однако пуансеттия — тропическое растение родом из Мексики. Поэтому флористы так тщательно упаковывают пуансеттию при покупке, иначе холод может ее погубить.

Не допускайте чрезмерного полива пуансеттии, так как она подвержена корневой гнили. Поливайте, когда верхние пять сантиметров почвы кажутся сухими, и убедитесь, что в горшке есть дренаж. Кроме того, пуансеттии нужно много яркого отфильтрованного солнечного света, чтобы она не тянулась вверх.

Падуб (остролист)

Украшение помещений веточками падуба давно стал зимним ритуалом. На самом деле падуб был символом зимнего солнцестояния задолго до того, как появилось Рождество. Остролист был священным растением у кельтов.

Кусты падуба всегда остаются зелеными и практически не нуждаются в уходе, даже в самые суровые зимы. Просто убедитесь, что вы посадили его в хорошо дренированную почву, так как падуб не терпит переувлажнения. Кроме того, почва должна быть кислой, так как щелочной pH почвы может вызвать пожелтение листьев растения.



Омела

На праздничных вечеринках заведено целоваться под омелой — это древний рождественский ритуал. Правда, после Рождества об омеле все забывают до следующего декабря, хоть это растение, так же, как и остролист, почитали кельты.