Не елкой единой: 7 традиционных рождественских растений
На прошлой неделе во всех трех странах Балтии зажглись главные елки Латвии, Литвы и Эстонии. Но Рождество и Новый год – это не только ель, хотя ее в декабре можно встретить почти в каждом доме. Есть еще несколько разнообразных растений – цветов, кустов и даже деревьев – которые так или иначе связаны с Рождеством, пишет Delfi Dom&Sad.
Эти рождественские растения сильно различаются как по внешнему виду, так и по требованиям к уходу. Некоторые из них небольшие и их можно держать в горшках в помещении, в то время как другие представляют собой высокие деревья и кустарники, которым требуется просторное место в саду. Но все они создают атмосферу праздника и служат живыми украшениями весь декабрь и не только.
Если вы хотите, чтобы эти растения радовали вас как во время праздников, так и после них, важно знать особые требования к уходу за ними.
Пуансеттия
Не все рождественские растения являются вечнозелеными. Пуансеттия (молочай красивейший) стала ассоциироваться с Рождеством в Северной Америке настолько же тесно, что и праздничные елки. Однако пуансеттия — тропическое растение родом из Мексики. Поэтому флористы так тщательно упаковывают пуансеттию при покупке, иначе холод может ее погубить.
Не допускайте чрезмерного полива пуансеттии, так как она подвержена корневой гнили. Поливайте, когда верхние пять сантиметров почвы кажутся сухими, и убедитесь, что в горшке есть дренаж. Кроме того, пуансеттии нужно много яркого отфильтрованного солнечного света, чтобы она не тянулась вверх.
Падуб (остролист)
Украшение помещений веточками падуба давно стал зимним ритуалом. На самом деле падуб был символом зимнего солнцестояния задолго до того, как появилось Рождество. Остролист был священным растением у кельтов.
Кусты падуба всегда остаются зелеными и практически не нуждаются в уходе, даже в самые суровые зимы. Просто убедитесь, что вы посадили его в хорошо дренированную почву, так как падуб не терпит переувлажнения. Кроме того, почва должна быть кислой, так как щелочной pH почвы может вызвать пожелтение листьев растения.
Омела
На праздничных вечеринках заведено целоваться под омелой — это древний рождественский ритуал. Правда, после Рождества об омеле все забывают до следующего декабря, хоть это растение, так же, как и остролист, почитали кельты.
Сама омела считается паразитом, поскольку прикрепляется к дереву-хозяину при помощи так называемой гаустории – небольшого отростка, который служит главной присоской омелы к дереву. С его помощью она вытягивает из растения воду и минеральные вещества. Причем паразитировать омела может на очень многих деревьях – тополях, кленах, соснах, ивах, березах и еще куче разнообразных плодовых растений. Омела – вечнозеленая, а женские растения дают множество белых ягод. Растения омелы требуют очень небольшого ухода, но вам нужно будет с поисков здорового дерева-хозяина.
Тис
В США тис не ассоциируется с праздником, а в Европе тис с красными ягодами давно и прочно закрепился в роли рождественского растения. Тис используют для ландшафтного дизайна, поскольку он медленно растет и не требует особого ухода и яркого солнца.
Тис можно использовать как альтернативу новогодней елке, а его веточки станут прекрасным природным праздничным украшением. Дренаж почвы является ключевым фактором при выращивании тиса. А в остальном ему ничего не нужно, кроме ежегодной подкормки и обрезки для придания формы.
Плющ
„Плющ и падуб“ — рождественская песня 17-18-го века. В то время люди жили ближе к природе, поэтому в песнях чаще пели о растениях, которые служили символами разных аспектов жизни человека. Плющ известен не только как растение, о котором слагают песни, но и универсальное декоративное растение, которое может быть инвазивным.
Плющ известен не только как растение, о котором слагают песни, но и универсальное декоративное растение, которое может быть инвазивным. Плющ имеет сильную привычку к росту, поэтому большая часть вашего ухода будет состоять в том, чтобы обрезать его до устраивающего вас размера. Вы также можете снабдить его конструкцией для вертикального роста растения.
Ель
Разумеется, список рождественских растений был бы неполным без елки, которую каждый год выбирают, покупают, приносят домой и украшают миллионы людей. Но этот символ Рождества долгое время была камнем преткновения для христиан, поскольку ель очень почитали язычники. Более того, многие христиане и по сей день считают, что ели нет места в Рождественской символике. Но зато никто не спорит, что голубая ель отлично смотрится в ландшафте любого сада.
Шлюмбергера
Как и пуансеттия, шлюмбергера родом из тропиков. В наших широтах это растение может выжить только в помещении, но летом вы можете вынести его в сад или украсить им внутренний дворик.
Зимой, когда шлюмбергера растет в помещении, она лучше всего себя чувствует в ярком непрямом свете. Чрезмерный полив может убить растение, поэтому давайте почве высохнуть между поливами. Если вы хотите, чтобы на Рождество растение зацвело, то об этом следует позаботиться заранее, поскольку для этого нужно предпринять некоторые шаги. А если вам все равно, когда оно будет цвести, то тем легче — это довольно неприхотливое растение.
При цветении на конце каждого листа появляется цветок необычной формы — он выглядит так, словно из цветка виднеется еще один цветок. В отличие от многих суккулентов, это тропическое растение нуждается в достаточном количестве воды, чтобы оставаться здоровым, поэтому поливайте его, когда вам кажется, что верхние пять сантиметров почвы высохли.