Пять вещей, мешающих разбогатеть, которые есть в каждом доме

Конечно, сначала следует вспомнить о том, что самое главное в квартире — это порядок. Уборка по правилам фэншуй поможет наладить в доме гармонию. Не забывайте почаще протирать пыль и избавляться от мусора.

Не работающие часы

Часы обладают невероятно мощной энергетикой. В работающем состоянии они способны приносить в дом гармонию и даровать людям силы, но если часы не работают по какой-то причине, то их стоит починить или заменить как можно скорее.

Остановившиеся часы очень негативно влияют на финансовую удачу и на фортуну людей, живущих в доме. Такие часы словно прерывают передвижение позитивных финансовых потоков сквозь пространство.

Избавляться от часов или чинить их необходимо даже в том случае, если речь идет не о настенных или напольных часах, а о простых наручных. У этого предмета есть особая сила, которую необходимо поддерживать. Не задерживайте ремонт часов и не принимайте часы в дар от других людей, которые не живут с вами.

Старый кошелек

Cтарые вещи — плохая примета, но старый кошелек — это особый случай. Речь тут больше не о его возрасте, а о состоянии. Он не должен быть порван или изрядно потерт. Если он имеет некрасивый вид, то деньги не будут в нем надолго задерживаться.

Также запрещается держать дома кошельки, которые лежат без дела, ведь пустой кошелек — это символ бедности. Если у вас есть такой, то нужно положить туда немного монеток и хотя бы одну купюру, и тогда спокойно можно ходить со старым, пока он не износится.

Разбитая посуда, зеркала

У многих людей имеется дома посуда, на которой откололась частичка или где-то есть трещина. Такую посуду необходимо выбрасывать в срочном порядке, потому что она отгоняет от людей удачу.

Также не стоит держать дома разбитые и треснувшие зеркала. Многим очень жалко их выбрасывать, но придется это сделать, если не хочется терпеть неудачи в финансовой сфере. Треснувшее или слишком старое и потертое зеркало — символ несбывшихся надежд и мечтаний.

