То, что вы всегда забываете убрать, зависит от вашего знака зодиака

Царственный Лев может быть разочарован такой примитивной задачей, как вытирание мусорного ведра, внутри и снаружи. Но и это должно быть сделано, особенно если вы хотите избежать запахов на своей кухне! Просто выньте мешок для мусора, распылите внутри бака дезинфицирующее средство и используйте щетку для удаления грязи. Чтобы предотвратить запах в мусорном баке, попробуйте насыпать несколько ложек пищевой соды на дно нового мусорного мешка.

Эмоциональные Раки всегда окружают себя фотографиями и вдохновляющими произведениями искусства. Но рамы для картин — на полке и на стене — могут собирать тонны пыли. Для тщательной очистки используйте влажное полотенце из микрофибры на раме и безворсовую ткань или бумажное полотенце на стекле.

То время, что Близнецы тратят на текстовые сообщения и просмотр на своем телефоне, не проходит бесследно. Их телефон нуждается в более частой чистке. Сделайте приоритетом дезинфекцию всех ваших устройств по крайней мере один раз в неделю (особенно в холодное и гриппозное время года). Для простой, но эффективной очистки возьмите салфетку из микрофибры, окуните уголок в раствор воды и 40-процентного спирта и протрите экран и телефон, не забыв про кнопки камеры и динамика.

Любящая комфорт чувственная телочка обожает уютно устроиться под одеялом, но вряд ли она помнит, когда в последний раз их стирала. Нужен блиц-рецепт? Положите несколько капель эфирного масла лаванды или сандалового дерева на шерстяной шарик для стирки и бросьте его в сушилку вместе с вашим одеялом.

Давайте посмотрим правде в глаза: Овен точно не отличается терпением и, вероятно, не может справиться с процессом замачивания, необходимым для того, чтобы смыть эту пригоревшую грязь. Чтобы сделать работу менее болезненной, просто заполните ванну горячей водой и добавьте 1/2 стакана жидкости для мытья посуды (или 3/4 стакана стирального порошка). Оставьте на ночь, а потом промойте водой.

Чтобы помочь вам понять, что нужно сделать, мы предлагаем вам посмотреть на свой знак зодиака.

Дева





Пылесос и другие инструменты для чистки

Очень малое количество вещей ускользает от Девы. Но ваши инструменты для уборки тоже нужно мыть должным образом, особенно если вы используете их так интенсивно. Протрите все части пылесоса влажной, слегка мыльной тканью из микрофибры, а затем протрите сухой тканью. Вы также можете попробовать помыть части пылесоса в посудомоечной машине, если вы чувствуете себя достаточно смелым для этого шага.

Весы





Пол или коврик под диваном

В стремлении к гармонии Весы слишком редко перемещают мебель, когда пылесосят. Но кто знает, что накапливается под диваном? Хотя бы раз в месяц отодвигайте свой диван и стулья в сторону и подметайте или пылесосьте под ними. Это может показаться хаотичным и даже трудным в процессе, но вы находитесь на пути к гораздо более чистой гостиной.

Скорпион





Матрас

Сначала снимите простыни (и постирайте их), а затем пропылесосьте поверхность, чтобы удалить волосы и пылевых клещей. Как только мусор исчезнет, распылите на ткань немного ферментного очистителя и сотрите любые пятна. (Избегайте распыления непосредственно на матрас.) Наконец, насыпьте пищевую соду по всей поверхности матраса, чтобы поглотить запахи. Оставьте на 20–30 минут, затем снова пропылесосьте.

Стрелец





Занавеска для душа

Чтобы предотвратить появление плесени (и сделать ваш купальный опыт более приятным), бросьте занавеску для душа в стиральную машину с несколькими полотенцами, добавив 1/2 стакана пищевой соды к моющему средству во время цикла стирки, а затем 1/2 стакана уксуса — во время цикла полоскания.

Козерог





Потолочные вентиляторы и светильники

Приземленный Козерог знает, как все нужно делать, но когда вы в последний раз смотрели вверх ? Предотвратите беспорядок в своей комнате, используя наволочку для пыли на каждой лопасти вентилятора. Это просто: возьмите старую наволочку, наденьте ее на лопасть, а затем вытрите пыль, позволяя ей упасть в наволочку. Повторите со следующей лопастью!

Водолей





Вентиляционные отверстия

Есть только один действительно утомительный способ очистить вентиляционные отверстия — вытирая их решетку за решеткой. Это кажется старомодным, чтобы даже попытаться. К счастью, это не самая частая работа. Один раз в месяц пылесосьте любую остаточную пыль с вентиляционных отверстий с помощью насадки для пыли. Несколько раз в год снимайте вентиляционные крышки и замачивайте их в раковине с горячей мыльной водой, очищая щеткой там, где это необходимо.

Рыбы





Щетки для волос и зубные щетки

С их космическим умом, всегда сосредоточенным на более высокой цели, Рыбы, вероятно, просто перестают видеть грязь, что прилипает к инструментам для ухода, которые они используют каждый день. Чтобы почистить зубную щетку, замочите ее в антибактериальном ополаскивателе для рта на 10–15 минут, а затем промойте. Пока вы ждете свою зубную щетку, займитесь щетками для волос.