Пловцы со стажем: ТОП-5 комнатных растений, которые невозможно "залить"

Нюансы посадки и полива

Растения, которые хорошо переносят и даже приветствуют переизбыток воды, важно посадить в горшок с дренажными отверстиями и в хорошо дренирующую почву. Это нужно, чтобы предотвратить переувлажнение, и неокрашенные "дышащие" глиняные горшки станут отличным выбором. Если на горшке видны влажные пятна — там, где глина впитала лишнюю воду, значит, день или два растение можно не поливать.

За исключением циперуса, большинство таких растений предпочитают, чтобы почва увлажнялась последовательно и равномерно, но при этом не была избыточно сырой. Чтобы понять, пора ли полить растение, лучше всего ежедневно проверять его почву пальцем.

Солейролия-гелксина

Солейролия-гелксина (Helcine soleirolii), которую еще называют "ангельскими" или "детскими слезами", — это ярко-зеленое растение с крошечными листьями, напоминающими слезинки. Эти растения часто используются в террариумах, потому что они любят влагу и образуют плотный лиственный ковер.

Солейролия-гелксина также отлично подходит для небольших подвесных контейнеров. Регулярно опрыскивайте ее и следите, чтобы почва цветка была постоянно влажной. Растение также нужно периодически очищать от высохших стеблей, его быстро растущую крону можно подстригать (весной — обязательно). Также следует своевременно пересаживать цветок в более просторный горшок.

Циперус

Если ваши комнатные растения многократно страдали от перелива, то купите циперус (Cyperus). У этого растения семейства осоковых высокие травянистые побеги с тонкими прицветниками в форме зонтика. Циперус — выходец из тропических болот, поэтому его невозможно переувлажнить.

Грунт цветка должен постоянно оставаться сырым, а некоторые сорта способны выдерживать и стоячую воду. Эти растения также нужно ежедневно опрыскивать. Существует много разновидностей циперуса, а самые популярные — Cyperus albostriatus и Cyperus alternifolius.

Селагинелла