Пловцы со стажем: ТОП-5 комнатных растений, которые невозможно "залить"
Если вы когда-либо нечаянно топили свое комнатное растение, то вы не одиноки. Даже опытные растениеводы могут иногда перестараться с поливом, и, к сожалению, для многих видов это может стать смертным приговором. Но не беспокойтесь — есть растения, которым обилие влаги просто необходимо. О пяти таких растениях рассказал портал Apartment Therapy, пишет Delfi Dom&Sad.
Нюансы посадки и полива
Растения, которые хорошо переносят и даже приветствуют переизбыток воды, важно посадить в горшок с дренажными отверстиями и в хорошо дренирующую почву. Это нужно, чтобы предотвратить переувлажнение, и неокрашенные "дышащие" глиняные горшки станут отличным выбором. Если на горшке видны влажные пятна — там, где глина впитала лишнюю воду, значит, день или два растение можно не поливать.
За исключением циперуса, большинство таких растений предпочитают, чтобы почва увлажнялась последовательно и равномерно, но при этом не была избыточно сырой. Чтобы понять, пора ли полить растение, лучше всего ежедневно проверять его почву пальцем.
Солейролия-гелксина
Солейролия-гелксина (Helcine soleirolii), которую еще называют "ангельскими" или "детскими слезами", — это ярко-зеленое растение с крошечными листьями, напоминающими слезинки. Эти растения часто используются в террариумах, потому что они любят влагу и образуют плотный лиственный ковер.
Солейролия-гелксина также отлично подходит для небольших подвесных контейнеров. Регулярно опрыскивайте ее и следите, чтобы почва цветка была постоянно влажной. Растение также нужно периодически очищать от высохших стеблей, его быстро растущую крону можно подстригать (весной — обязательно). Также следует своевременно пересаживать цветок в более просторный горшок.
Циперус
Если ваши комнатные растения многократно страдали от перелива, то купите циперус (Cyperus). У этого растения семейства осоковых высокие травянистые побеги с тонкими прицветниками в форме зонтика. Циперус — выходец из тропических болот, поэтому его невозможно переувлажнить.
Грунт цветка должен постоянно оставаться сырым, а некоторые сорта способны выдерживать и стоячую воду. Эти растения также нужно ежедневно опрыскивать. Существует много разновидностей циперуса, а самые популярные — Cyperus albostriatus и Cyperus alternifolius.
Селагинелла
Влаголюбивая селагинелла — еще один отличный цветок для террариумов. Селагинелла относится к группе плаунов — более древней, чем папоротники. Эти низкорослые растения часто используются в качестве грунтового покрытия.
Но селагинелла является и симпатичным комнатным растением, почву которого нужно постоянно держать влажной, а сам цветок следует часто опрыскивать водой. Существует много разновидностей селагинеллы, и вы можете выбрать ту, которая вам больше понравится.
Бостонский папоротник
Большинство папоротников хорошо себя чувствуют во влажных помещениях, имитирующих их естественную среду обитания, и бостонский папоротник (Nephrolepis exaltata) — не исключение. Это классическое комнатное растение очень легко выращивать, если только вы никогда не позволите высохнуть его корням.
Листья папоротника пожелтеют, если в помещении недостаточно влаги, поэтому ежедневно опрыскивайте растение и следите, чтобы в поддоне горшка всегда оставалось немного воды.
Цветок питчера
Цветок питчера (Saccacenia) — это плотоядное растение с листьями-трубками для ловли насекомых. В естественных условиях оно растет в болоте, поэтому ему нравится влажная почва. Однако поливать это растение можно только дистиллированной или дождевой водой. Оно привыкло к бедной питательными веществами почве, и водопроводная вода может ухудшить его состояние.
Горшок с цветком питчера рекомендуется ставить в емкость, наполненную водой на 2-3 см, чтобы корни растения всегда оставались влажными. Поливать сверху его нужно лишь изредка.