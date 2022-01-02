Полная утилизация! 6 гениальных идей использования оставшейся от новогодней елки хвои

Мульча для весеннего сада

Не смотря на то, что до теплой погоды еще далеко, вы можете попробовать использовать сосновые иголки в качестве мульчи. Более длинные иголки обычно лучше держатся вместе, что позволяет им оставаться на земле дольше мульчи из других материалов. Насыпьте на землю не более 7 сантиметров хвои.

















Ванночки для ног





Сделайте хвойные ванночки для уставших ног. Залейте хвою горячей водой, дайте ей приостыть, а затем 10-15 минут подержите ноги в этой воде. Благодаря природным антибактериальным свойствам хвои ваши ноги станут не только лучше пахнуть, но и могут избавиться от неприятных микробов.

















Растопка камина





Вы можете использовать хвою вместо бумаги, чтобы разжечь камин, и новогодний запах будет заполнять ваш дом в любой день.

















Натуральный освежитель воздуха





Сшейте из ткани маленькие мешочки и заполните их хвоей. Вы можете разложить эти самодельные саше в шкафах и повесить в автомобиле вместо синтетического освежителя.

















Нейтрализатор запаха рыбы





Вы любите готовить рыбу, но вас отталкивает ее вездесущий запах? Вскипятите хвою с палочками корицы, и запах рыбы пропадет. Этот аромат нейтрализует почти все неприятные запахи.

















Натуральное моющее средство





Вместо того, чтобы покупать чистящее средство, вы можете настоять несколько недель хвою в уксусе, и у вас получится домашнее чистящее средство. Перед применением убедитесь, что конкретной поверхности это не навредит.