02.01.2022, 11:00
Полная утилизация! 6 гениальных идей использования оставшейся от новогодней елки хвои
ФОТО: Pixabay
Новый год отпразднован, елка потихоньку начинает осыпаться, оставляя на полу гору хвои, которую вы, скорее всего, сметете в совок и выбросите. Но не спешите этого делать — ароматная хвоя может вам еще пригодиться, пишет Delfi Dom Sad со ссылкой на Reader’s Digest.
Мульча для весеннего сада
Не смотря на то, что до теплой погоды еще далеко, вы можете попробовать использовать сосновые иголки в качестве мульчи. Более длинные иголки обычно лучше держатся вместе, что позволяет им оставаться на земле дольше мульчи из других материалов. Насыпьте на землю не более 7 сантиметров хвои.
Ванночки для ног
Сделайте хвойные ванночки для уставших ног. Залейте хвою горячей водой, дайте ей приостыть, а затем 10-15 минут подержите ноги в этой воде. Благодаря природным антибактериальным свойствам хвои ваши ноги станут не только лучше пахнуть, но и могут избавиться от неприятных микробов.
Растопка камина
Вы можете использовать хвою вместо бумаги, чтобы разжечь камин, и новогодний запах будет заполнять ваш дом в любой день.
Натуральный освежитель воздуха
Сшейте из ткани маленькие мешочки и заполните их хвоей. Вы можете разложить эти самодельные саше в шкафах и повесить в автомобиле вместо синтетического освежителя.
Нейтрализатор запаха рыбы
Вы любите готовить рыбу, но вас отталкивает ее вездесущий запах? Вскипятите хвою с палочками корицы, и запах рыбы пропадет. Этот аромат нейтрализует почти все неприятные запахи.
Натуральное моющее средство
Вместо того, чтобы покупать чистящее средство, вы можете настоять несколько недель хвою в уксусе, и у вас получится домашнее чистящее средство. Перед применением убедитесь, что конкретной поверхности это не навредит.