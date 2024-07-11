Почему в советских квартирах делали паркетные полы?(1)
По сей день в домах, построенных в СССР, можно встретить паркетные полы. Как правило, это наборный паркет, выложенный по схеме “елочка” или “шашечки”. FurnishHome спросил у архитектора, с чем связан этот выбор советских инженеров.
“Первая причина того, почему в СССР укладывали паркет, заключается в том, что советские инженеры и архитекторы заботились о здоровье жильцов, — рассказывает архитектор Руслан Кирничанский. — Они, когда проектировали многоквартирные дома, руководствовались нормативами, которые были разработаны врачами. Поэтому ни о каких суррогатных материалах в отделке речи и быть не могло. Вторая причина в том, что этого обилия суррогатных материалов, которые есть сейчас на рынке, тогда не было. Ламината и прочих продуктов, которые выделяют стирол и фенол, ещё просто не производили.
Самый популярный паркет — „елочка“ и „шашечки“. В сталинках и ранних пятиэтажках-лагутенках (были прозваны так по имени архитектора Виталия Лагутенко) укладывали „ёлочку“ французского производства. Далее стали использовать советскую „елочку“. От французской она отличалась тем, что при укладке использовались прямоугольные плашки, а не подрезанные под углом. Эта кладка во всём мире называется советской. Этот наборный паркет оказался достаточно дорогим для массового жилья: его заменили на „шашечки“. Этот паркет представляет собой те же самые прямоугольные плашки, но установленные квадратами. Такие полы укладывали в девятиэтажных домах практически до Олимпиады 1980 года. В восьмидесятые годы прошлого века стали уже использовать линолеум или полы из ДВП, которые красили коричневой краской”.