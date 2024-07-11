Почему в советских квартирах делали паркетные полы?

“Первая причина того, почему в СССР укладывали паркет, заключается в том, что советские инженеры и архитекторы заботились о здоровье жильцов, — рассказывает архитектор Руслан Кирничанский. — Они, когда проектировали многоквартирные дома, руководствовались нормативами, которые были разработаны врачами. Поэтому ни о каких суррогатных материалах в отделке речи и быть не могло. Вторая причина в том, что этого обилия суррогатных материалов, которые есть сейчас на рынке, тогда не было. Ламината и прочих продуктов, которые выделяют стирол и фенол, ещё просто не производили.