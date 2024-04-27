НА ЗАМЕТКУ | Чем опасна накипь на дне чайника?

Если человек случайно проглотит несколько частичек этого налета, то ничего страшного с ним не случится. Но если он будет регулярно подкармливаться накипью, то пользы организму это не принесет точно. Растворившиеся в желудке соли начнут проникать в сосуды, кровь, почки и другие внутренние органы. Эту реакцию в науке называют реабсорбцией. К чему она может привести? Да ни к чему хорошему. Избыточные соли накапливаются в суставах, закупоривают сосуды, могут даже привести к образованию камней в почках.