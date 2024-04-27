НА ЗАМЕТКУ | Чем опасна накипь на дне чайника?
“Образование накипи на дне чайника — это естественный процесс. Все то, что оседает на дне вашего чайника — это скопление солей кальция и магния, которые в избытке содержатся в водопроводной воде. В процессе кипячения структура жидкости, как вы понимаете, кардинально меняется, и вследствие этого и образуется накипь”, — рассказывает кандидат химических наук, специалист по водоочистке Олег Мосин, пишет FurnishHome.
Если человек случайно проглотит несколько частичек этого налета, то ничего страшного с ним не случится. Но если он будет регулярно подкармливаться накипью, то пользы организму это не принесет точно. Растворившиеся в желудке соли начнут проникать в сосуды, кровь, почки и другие внутренние органы. Эту реакцию в науке называют реабсорбцией. К чему она может привести? Да ни к чему хорошему. Избыточные соли накапливаются в суставах, закупоривают сосуды, могут даже привести к образованию камней в почках.
Поэтому, как только вы заметите белый налет на дне чайника, устраняйте его сразу же. И дело тут не только в здоровье. Накипь плохо проводит тепло, поэтому чем больше ее накапливается на дне чайника, тем медленнее он будет нагреваться. Также налет этот может привести к поломке прибора.