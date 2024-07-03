ДО И ПОСЛЕ | Тотальное преображение: основные ошибки в дизайне интерьера на примере типовой спальни в советской панельке

Размеры мебели — это еще один аспект, который стоит принять во внимание, выбирая обстановку для спальни. По словам дизайнера интерьера, большинство людей выбирают мебель поменьше, думая, что так комната будет казаться более просторной. Но на самом деле эффект зачастую совершенно обратный.

Он привел пример, как мебель, которая сочетается по стилю и цвету, полностью меняет общий вид комнаты. “При выборе мебели и цветов для комнаты рекомендуется повторять пару основных цветов в элементах обстановки. Стоит выбрать один-два основных цвета, к которым добавить для акцента аксессуары ярких цветов, чтобы создать целостное интерьерное решение”, — сказал Римкус. Он добавил, что в данном случае цветовую гамму спальни определили новая кровать и телевизор владельцев, которые они пожелали оставить в комнате. Новые затемняющие гардины были выбраны в тон кровати, а некоторые аксессуары черного цвета — в тон телевизору. Также добавили нейтральные цвета — белый и серый, чтобы фон позволял выделяться другим цветам.

“Люди привыкли тратить большую часть денег на обстановку для тех помещений, которые показывают другим. Самым важным считается инвестировать средства в обстановку жилой комнаты. При этом спальне уделяется меньше всего внимания и в нее инвестируют меньше средств. Именно поэтому в ней зачастую используют старую мебель, которая осталась от других комнат. Разные узоры, стили и цвета мебели и аксессуаров создают хаотичный вид”, — пояснил дизайнер интерьера IKEA Дариус Римкус .

Зачастую в спальне складируют все те вещи, которые не помещаются в другую комнату. Кроме того, приносят туда же старую мебель, которая больше не подходит для других комнат.

Обычно спальня — это та комната в доме, которую, как правило, хозяева не желают показывать другим людям. Согласно результатам проведенного IKEA опроса о качестве сна, каждый второй житель Эстонии признал, что он не пустил бы гостей в свою спальню в обычный день. С другой стороны, 80% респондентов подтвердили, что спальня — одно из самых важных помещений в доме, превышая по важности даже кухню (75%) и ванную комнату (74%).

“Люди избегают покупки мебели правильного размера, поскольку боятся, что так в комнате останется мало пространства. Вместо этого они выбирают несколько небольших предметов мебели, пытаясь разместить все вещи в них и на них. Обычно это приводит к беспорядку, который в свою очередь становится причиной того, что комната кажется меньше, чем на самом деле, и возникает ощущение, что она забита вещами”, — сказал Римкус. Он подчеркнул, что если для комнаты выбираются предметы мебели правильного размера, в которые помещается больше вещей, то результат обратный — с их помощью можно использовать пространство для хранения максимально, сэкономив при этом пространство пола. Также он обратил внимание на тот факт, что угловые шкафы для одежды — это хорошее решение только в определённых случаях.

“В комнате, где достаточно пространства у стен, разумнее поставить шкаф прямо к стене, чем ставить его в угол. В ассортименте IKEA есть каркасы для шкафов разных размеров, из которых каждый может спланировать подходящее именно ему решение по приемлемой цене”, — пояснил дизайнер интерьера.

Советы по обустройству дома

Третий шаг по обустройству спальни — выбрать правильные аксессуары. По словам представителя IKEA, при эффективном использовании пространства на помощь приходят дополнительные полки, ящики и коробки, а также различные аксессуары для разделения и организации пространства в шкафу для одежды.

“У каждого члена семьи могло бы быть место для хранения вещей. Это позволяет намного легче найти то, что нужно, и содержать вещи в порядке. Поддерживать порядок в комнате помогают комоды, настенные полки и стенные шкафы”, — сказал Римкус, добавив, что комод следует непременно прикрепить к стене с помощью креплений, которые входят в комплект.

Также эксперт поделился секретом, как хранить одежду в порядке. “Если вы храните одежду в вертикальном положении, она лучше видна и ее удобнее брать. К тому же, так одежда будет меньше мяться и вам не потребуется постоянно складывать ее. Вещи поменьше можно класть в выдвижные ящики, на полки или же в коробки, которые можно приобрести всего за несколько евро”, — отметил Римкус.

Аксессуары и органайзеры для шкафа для одежды помогают сэкономить время, которое иначе пришлось бы потратить на организацию вещей. Выдвижная вешалка для брюк сильно упростит уборку брюк в шкаф для одежды. Кроме того, выдвижные полки с различными отделениями хорошо подходят для хранения украшений и других аксессуаров, а различные держатели и коробки хорошо подходят для хранения безделушек.