Десять незаменимых предметов обстановки для маленьких квартир

1. Круглый стол на одной ножке

Круг может казаться неэффективным (меньше места), зато у него нет углов, за которые люди то и дело цепляются на маленьких кухнях. Из-за того, что ножка одна, за стол можно посадить больше гостей.

2. Небольшие „типовые“ стеллажи

Пара стеллажей — отличная замена большим шкафам. Их можно разместить в разных углах, их можно переворачивать и ими же можно разделять пространство. Если их поставить боком, на них можно даже сидеть! Да и выглядят они воздушнее.

3. „Собирающиеся“ табуреты

Стулья или табуреты, которые можно поставить друг на друга — настоящее спасение для маленьких пространств. Когда они не нужны, они мирно дремлют в углу верхом друг на друге, а случись в них нужда — и вот уже все гости сидят. Если стулья низенькие, то их можно использовать как мини-столики в гостиной.

4. Большое зеркало

Если в маленькой квартире должен быть один большой и дорогой предмет, то им должно стать зеркало. Это беспроигрышный способ зрительно увеличить пространства и добавить света.

5. Небольшие кресла

Кресло не обязательно должно быть размером с полкомнаты — есть невысокие кресла-бочонки, на которых вполне удобно сидеть, на которые не жалко поставить ноги и которые не занимают много места.

6. Канапе

"Диван на двоих" — уютный предмет для квартиры, в которой живут 1-2 человека. А когда вы переедете в более просторное жилье, то найдите ему применение в коридоре или рядом с обеденным столом.

7. Небольшой прямоугольный стол

Если мы говорим про квартиру-студию или квартиру с одной большой комнатой, то небольшой прямоугольный стол придется там как нельзя более кстати. Его углы — не проблема, а благодаря своей форме он может выполнять самые разные роли — служить и рабочим столом, и прикроватной тумбочкой и… да чем угодно!

8. Скамья