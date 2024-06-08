Десять незаменимых предметов обстановки для маленьких квартир
Что делать, если квартира маленькая — тащить в нее диван, который займет полкомнаты?! Нет, выбирать мебель с умом. Вот топ-10 предметов обстановки, которые просто незаменимы в маленьких квартирах, пишет Delfi Dom Sad.
1. Круглый стол на одной ножке
Круг может казаться неэффективным (меньше места), зато у него нет углов, за которые люди то и дело цепляются на маленьких кухнях. Из-за того, что ножка одна, за стол можно посадить больше гостей.
2. Небольшие „типовые“ стеллажи
Пара стеллажей — отличная замена большим шкафам. Их можно разместить в разных углах, их можно переворачивать и ими же можно разделять пространство. Если их поставить боком, на них можно даже сидеть! Да и выглядят они воздушнее.
3. „Собирающиеся“ табуреты
Стулья или табуреты, которые можно поставить друг на друга — настоящее спасение для маленьких пространств. Когда они не нужны, они мирно дремлют в углу верхом друг на друге, а случись в них нужда — и вот уже все гости сидят. Если стулья низенькие, то их можно использовать как мини-столики в гостиной.
4. Большое зеркало
Если в маленькой квартире должен быть один большой и дорогой предмет, то им должно стать зеркало. Это беспроигрышный способ зрительно увеличить пространства и добавить света.
5. Небольшие кресла
Кресло не обязательно должно быть размером с полкомнаты — есть невысокие кресла-бочонки, на которых вполне удобно сидеть, на которые не жалко поставить ноги и которые не занимают много места.
6. Канапе
"Диван на двоих" — уютный предмет для квартиры, в которой живут 1-2 человека. А когда вы переедете в более просторное жилье, то найдите ему применение в коридоре или рядом с обеденным столом.
7. Небольшой прямоугольный стол
Если мы говорим про квартиру-студию или квартиру с одной большой комнатой, то небольшой прямоугольный стол придется там как нельзя более кстати. Его углы — не проблема, а благодаря своей форме он может выполнять самые разные роли — служить и рабочим столом, и прикроватной тумбочкой и… да чем угодно!
8. Скамья
Есть какая-то сермяжная правда в этих простых деревенских скамьях…. Шутка. На самом деле они просто удобны — скамейку без спинки можно спрятать под любой стол и доставать только при необходимости, при этом она почти как стол — может выполнять самые разные функции, при этом на нее (в отличие от стола) можно даже посадить гостей, при необходимости. Если будут возражать — расскажите про модный тренд возвращения к истокам.
9. Прозрачные стулья
Если мы чего-то не видим, оно не исчезает, конечно, но визуально пространства прибавляется. Прозрачная пластиковая мебель хорошо смотрится в современных интерьерах и очень практична. Попробуйте!
10. Пуфики
Пуфики — это стильно, круто, удобно и очень практично. На них можно класть вещи, ноги и котиков, а иногда даже сажать гостей. Они являются идеальными подставками для подноса… да что там, за них даже зацепиться, продираясь через мебель в маленькой квартире — и то приятно!