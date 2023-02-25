Долго не протянет: 10 вещей, которые сокращают срок службы вашего телефона(1)
Вы можете думать, что постоянно держать телефон на зарядке — хорошо, но это неправильно! Журнал Reader's Digest рассказывает, какими еще способами вы сокращаете срок службы своего телефона, пишет Delfi Dom Sad.
Ваш телефон, как и любое другое устройство, со временем стареет и теряет эффективность. Такие маленькие дополнения, как вибрирующие уведомления, являются привычками, усложняющими работу вашего телефона. Из-за них телефон постоянно работает на полную мощность, когда в этом нет необходимости. Ваш телефон, как и вы сами, тоже нуждается в передышках, чтобы не перегореть.
Неиспользуемые приложения могут расходовать заряд батареи как iPhone, так и Android. Если вы откроете приложение всего один раз и никогда не будете использовать его снова, оно все равно может работать в фоновом режиме. Просто удаляйте приложения, которые вы не используете — так вы продлите срок службы аккумулятора вашего телефона, а также освободите ценное место для хранения.
Некоторым приложениям (например, по поиску попутчиков для поездки) требуется ваше местоположение, но другие приложения могут в этом и не нуждаться. Будьте разборчивее в отношении того, каким приложениям вы предоставляете такие разрешения.
По данным AdWeek, приложения, которые разряжают вашу батарею больше всего, это Snapchat, Google Maps, Netflix, Amazon и Facebook. В свою очередь, The Guardian обнаружил, что удаление с телефонов Android мобильного приложения Facebook экономит до 20% времени автономной работы телефона. А если вы также избавитесь от приложения FB Messenger, то время загрузки других приложений может возрасти на 15%. Как поясняет Business Insider, причина заключается в том, что Facebook продолжает работать в фоновом режиме, даже когда вы его не используете.
Большой экран телефона может стать злейшим врагом его аккумулятора. Убедитесь, что вы включили адаптивную регулировку яркости вашего дисплея. Это означает, что телефон будет автоматически настраивать яркость экрана в соответствии с освещением. В качестве бонуса установите уровень яркости на минимально возможное значение и уменьшите время ожидания вашего экрана.
Экстремальная жара или очень низкие температуры могут сократить срок службы вашего телефона. Согласно Time, избыток тепла может вызвать любые проблемы: от потери данных или их повреждения до порчи батареи. А при очень низких температурах смартфоны разряжаются и отключаются или имеют проблемы с функциональностью; в редких случаях их экраны на морозе могут и растрескаться.
Если вы спите с телефоном под подушкой, то это еще один способ сократить срок его службы благодаря перегреванию. Если ваш телефон при этом еще и заряжается или имеет какой-то дефект, то он может даже представлять потенциальную пожароопасность.
Как предупреждает pcmag.com, если ваш телефон остается подключенным к сети, когда он уже полностью заряжен, это может привести к повреждению батареи. Дело не в том, что ваш телефон перезарядится, а в том, что он может перегреться. Ситуация усугубится, если вы используете дешевый неоригинальный кабель.
Оставлять телефон подключенным к сети на ночь — плохая идея. Когда аккумулятор достигнет 100-процентного заряда, он продолжит получать поддерживающую подзарядку. Но, как указывают в технологической компании Cadex, литий-ионные аккумуляторы лучше не подвергать избыточной зарядке, потому что со временем это их изнашивает.
Откладывание обновлений телефона приносит ему больше вреда, чем пользы. Производители iPhone и Android выпускают обновления, чтобы улучшить взаимодействие с пользователями и обеспечить нормальную работу телефона. Эти обновления также могут дать вашему телефону дополнительные преимущества. Например, если у него слабая батарея или другие проблемы, то обновления ПО могут их исправить, сообщает Popular Science.