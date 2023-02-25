Долго не протянет: 10 вещей, которые сокращают срок службы вашего телефона

Ваш телефон, как и любое другое устройство, со временем стареет и теряет эффективность. Такие маленькие дополнения, как вибрирующие уведомления, являются привычками, усложняющими работу вашего телефона. Из-за них телефон постоянно работает на полную мощность, когда в этом нет необходимости. Ваш телефон, как и вы сами, тоже нуждается в передышках, чтобы не перегореть.

Неиспользуемые приложения могут расходовать заряд батареи как iPhone, так и Android. Если вы откроете приложение всего один раз и никогда не будете использовать его снова, оно все равно может работать в фоновом режиме. Просто удаляйте приложения, которые вы не используете — так вы продлите срок службы аккумулятора вашего телефона, а также освободите ценное место для хранения.

Некоторым приложениям (например, по поиску попутчиков для поездки) требуется ваше местоположение, но другие приложения могут в этом и не нуждаться. Будьте разборчивее в отношении того, каким приложениям вы предоставляете такие разрешения.

По данным AdWeek, приложения, которые разряжают вашу батарею больше всего, это Snapchat, Google Maps, Netflix, Amazon и Facebook. В свою очередь, The Guardian обнаружил, что удаление с телефонов Android мобильного приложения Facebook экономит до 20% времени автономной работы телефона. А если вы также избавитесь от приложения FB Messenger, то время загрузки других приложений может возрасти на 15%. Как поясняет Business Insider, причина заключается в том, что Facebook продолжает работать в фоновом режиме, даже когда вы его не используете.

Большой экран телефона может стать злейшим врагом его аккумулятора. Убедитесь, что вы включили адаптивную регулировку яркости вашего дисплея. Это означает, что телефон будет автоматически настраивать яркость экрана в соответствии с освещением. В качестве бонуса установите уровень яркости на минимально возможное значение и уменьшите время ожидания вашего экрана.