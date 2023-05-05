СОВЕТЫ ПСИХОЛОГА | Как обустроить интерьер, в котором комфортно жить

Как оформить свою квартиру так, чтобы в ней всегда было комфортно и уютно? Обычно эти вопросы мы задаем дизайнерам, но на этот раз решили зайти со стороны психологии и попросили Ирину Сукач поделиться советами.

Какие оттенки выбрать для интерьера?

Для базы идеальны мягкие и нейтральные оттенки — белые, серые и коричневые. Они не будут раздражать и возбуждать нервную систему. Также уместны спокойные природные оттенки, например, зеленый и синий.

А вот делать ставку на оранжевый, красный и желтый цвета не стоит — от них быстро устаешь (особенно если вы используете их в обустройстве спальни). Зато яркие оттенки будут хороши для акцентов.

Как подобрать комфортную мебель?

Вы удивитесь, как много зависит от формы. Например, мебель с округлыми формами ассоциируется у нас с безопасностью. Поэтому для своего рабочего кабинета я выбираю именно такие модели — мне важно, чтобы клиент мог расслабиться.

А если вы ищете удобные стулья для кухни или столовой, отдавайте предпочтение мягким стульям с высокой спинкой и без подлокотников — они создадут нужный уровень комфорта и поддержат спину, но при этом не позволят терять концентрацию.

А как обустроить спальню?

Полноценный сон важен для каждого, поэтому важно подобрать удобную кровать с хорошим матрасом. Для меня самый подходящий вариант — модель шириной 180 сантиметров. На такой кровати комфортно спать вдвоем.

Кстати, если у вас есть привычка работать в кровати, придется от нее отказаться. Спальное место должно ассоциироваться у вас с отдыхом: тогда вы будете легко и быстро засыпать по вечерам. А для работы лучше выделить дополнительное место.

И снова о формах: тумбочки у кровати лучше выбрать мягкой обтекаемой формы — они помогут вам расслабиться. На тумбочке можно хранить блокнот и записывать по утрам сновидения или мысли, которые только что пришли в голову — это поможет избавиться от страха и тревог.

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