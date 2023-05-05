СОВЕТЫ ПСИХОЛОГА | Как обустроить интерьер, в котором комфортно жить
А вы знали, что оттенки, формы и освещение влияют на самочувствие и активность? Вместе с экспертом разбираемся, как оформить свой дом так, чтобы у вас всегда было хорошее настроение и море энергии, пишет INMYROOM.
Как оформить свою квартиру так, чтобы в ней всегда было комфортно и уютно? Обычно эти вопросы мы задаем дизайнерам, но на этот раз решили зайти со стороны психологии и попросили Ирину Сукач поделиться советами.
Какие оттенки выбрать для интерьера?
Для базы идеальны мягкие и нейтральные оттенки — белые, серые и коричневые. Они не будут раздражать и возбуждать нервную систему. Также уместны спокойные природные оттенки, например, зеленый и синий.
А вот делать ставку на оранжевый, красный и желтый цвета не стоит — от них быстро устаешь (особенно если вы используете их в обустройстве спальни). Зато яркие оттенки будут хороши для акцентов.
Как подобрать комфортную мебель?
Вы удивитесь, как много зависит от формы. Например, мебель с округлыми формами ассоциируется у нас с безопасностью. Поэтому для своего рабочего кабинета я выбираю именно такие модели — мне важно, чтобы клиент мог расслабиться.
А если вы ищете удобные стулья для кухни или столовой, отдавайте предпочтение мягким стульям с высокой спинкой и без подлокотников — они создадут нужный уровень комфорта и поддержат спину, но при этом не позволят терять концентрацию.
А как обустроить спальню?
Полноценный сон важен для каждого, поэтому важно подобрать удобную кровать с хорошим матрасом. Для меня самый подходящий вариант — модель шириной 180 сантиметров. На такой кровати комфортно спать вдвоем.
Кстати, если у вас есть привычка работать в кровати, придется от нее отказаться. Спальное место должно ассоциироваться у вас с отдыхом: тогда вы будете легко и быстро засыпать по вечерам. А для работы лучше выделить дополнительное место.
И снова о формах: тумбочки у кровати лучше выбрать мягкой обтекаемой формы — они помогут вам расслабиться. На тумбочке можно хранить блокнот и записывать по утрам сновидения или мысли, которые только что пришли в голову — это поможет избавиться от страха и тревог.
О материалах и тактильных ощущениях
Не секрет, что текстиль делает дом уютнее. Но мало кто задумывается о том, почему лучше выбирать натуральные ткани. Все просто: с ними вы будете чувствовать себя намного лучше. Стоит вам укутаться в мягкий и приятный на ощупь плед, как организм начнет вырабатывать гормон окситоцин — именно он дает нам ощущение спокойствия.
Так что подумайте, с какими предметами вы взаимодействуете чаще всего. При выборе полотенец или постельного белья всегда смотрите на состав и оттенки.
Сценарий освещения тоже важен
Освещение влияет на наше самочувствие и ту часть мозга, которая контролирует ежедневный ритм и гормоны сна. Поэтому обращайте внимание на яркость и температуру света — чем он ярче и холоднее, тем больше настраивает нас на активность. И наоборот: если вы хотите успокоиться и отдохнуть, выбирайте теплый желтый свет (желательно неяркий).
В спальне должен быть рассеянный мягкий свет, который создаст уютную расслабляющую атмосферу. А в гостиной он может быть более ярким и холодным.
И немного о порядке
Чем больше хаоса у вас дома, тем больше его „внутри“ вас. Наш взгляд цепляется за множество деталей, и в сознании возникают различные образы, воспоминания. Часто мы даже не осознаем, что причиной плохого настроения стала конкретная вещь. Поэтому у каждого предмета должно быть свое место.
Для хранения одежды подойдет большой платяной шкаф. В основных секциях удобно хранить повседневную одежду, а в ящиках — несезонную обувь и постельное белье. Организовать хранение в кабинете легко со стеллажами. Для рабочих документов можно взять узкую модель, а для книг — угловую. Она не займет много места и решит проблему с хранением.