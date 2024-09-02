ФОТО | В тесноте, да не в обиде. Как оформить уютную террасу даже в самом маленьком дворике

Если в вашем городском сад нет места для зелени, то озеленить это клочок земли помогут растения в горшках. Высадите в различные горшки — или даже ведра — различные цветы и кустики, которые могут расти в уличных условиях. А чтобы во дворике было уютно и вечером, не забудьте про освещение: свечи, фонарики, гирлянды…