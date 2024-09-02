02.09.2024, 20:00
ФОТО | В тесноте, да не в обиде. Как оформить уютную террасу даже в самом маленьком дворике
ФОТО:
Для жителей город свой сад или даже терраса - настоящая роскошь. Если же вам повезло иметь хотя бы маленький садик или задний дворик, то нужно взять из этого максимум и обустроить там уютное пространство для отдыха! Вот пример такой террасы, созданной внутри совсем небольшого дворика.
Если в вашем городском сад нет места для зелени, то озеленить это клочок земли помогут растения в горшках. Высадите в различные горшки — или даже ведра — различные цветы и кустики, которые могут расти в уличных условиях. А чтобы во дворике было уютно и вечером, не забудьте про освещение: свечи, фонарики, гирлянды…
При оформлении террасы можно и сэкономить! Например, используйте остатки старых досок для декора, а мебель можно легко смастерить из европоддонов.
Для создания полок отлично подойдут деревянные ящики. Скомбинируйте несколько ящиков вместе, чтобы получить композицию из полок на свой вкус.
Смотрите больше фото в галерее!