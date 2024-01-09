Не экономьте! Пять вещей для дома, которые нельзя покупать дешево

Зачем на покупку того или иного товара тратить больше денег? — спросите вы. Во-первых, иногда качество продукта просто стоит дополнительных затрат. Возможно, дополнительные опции товара или его качество способно улучшить вашу жизнь или осчастливить вас. А во-вторых, более качественный продукт может в долгосрочной перспективе сэкономить ваши деньги. Помните, как говорится — скупой платит дважды.

1. Краска для стен

Покупка более дешевого аналога в конечном итоге может обойтись вам вдвое дороже. Потому что, как правило, дешевая краска более жидкая и менее насыщенная по цвету, а значит, на стену будет ложиться тонким слоем, что потребует от вас наносить ее еще и еще. Так вы можете израсходовать на покраску не одно ведро, а два.



2. Интернет-модем

Если вы платите только за базовую скорость интернета, вам не стоит слишком беспокоиться о том, какой модем вы используете. Но если вы платите за более скоростной интернет, тогда вам определенно точно нужно убедиться в том, что ваш модем способен справиться с таким сигналом. Поэтому, для начала уточните у вашего интернет-провайдера о скорости, за которую вы платите, затем проверьте инструкции к вашему модему. Если вдруг ваша модель не способна пропустить такой сигнал, тогда вам придется обновить модем. Будьте готовы, что за более мощные модели вам придется заплатить больше денег. Но если вы не готовы к этому, то и дешевый аналог покупать не нужно, т.к. в результате вы выбросите деньги зря.

3. Матрас

Помните, что мы спим треть нашей жизни, и качество этого сна прямо влияет на наше общее здоровье. Позаботьтесь о том, чтобы ваш матрас оказался действительно качественным, ведь вы его покупаете явно не на один год.

4. Средство для мытья посуды