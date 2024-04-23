Десять блестящих способов увеличить вашу крошечную кухню
Чувствуете, что вам тесно в вашей крошечной кухне? Это поправимо! Все, что вам нужно сделать — овладеть искусством оптического обмана, и это довольно легко. Apartment Therapy предлагает несколько способов, как можно сделать кухню гораздо просторнее, чем она есть на самом деле, пишет Delfi Dom Sad.
1. Приобретите прозрачную мебель
Если вам необходимо поместить в свое крошечное пространство побольше вещей, подумайте о том, чтобы купить акриловую мебель. Вы можете приобрести прозрачные стулья, полки, стол и т.д. Они будут выполнять те функции, что вам нужны, но без добавления визуального беспорядка, потому что не привлекают к себе внимание.
2. Воспользуйтесь преимуществами вертикального хранения
Вертикальное хранение — полки и шкафчики, подвешенные к стене или потолке — притягивает взгляд, создавая видимость большего пространства. Кроме того, оно также дает вам больше места для хранения.
3. Увеличьте пространство с помощью зеркала
Мастер иллюзий Гарри Гудини однажды сказал, что на каждой крошечной кухне должно быть зеркало. Шутка, он этого не говорил, но он определенно согласен с тем, что зеркала способны обманывать глаза, отражать свет и заставляют вещи выглядеть больше, чем они есть на самом деле.
4. Сделайте кухню монохроматической
Это, возможно, самый старый трюк, но лучший способ сделать тесное пространство больше — придерживаться одного цвета. Эксперты обычно рекомендуют белый. Темные цвета могут, наоборот, уменьшить комнату, и тогда вы создадите эффект пещеры.
5. Покупайте вещи, которые хотите держать на виду
Одним из решений маленького пространства для хранения является инвестирование в вещи, которые вы не хотите скрывать. Разоритесь на медный набор посуды или кухонные электроприборы, выполненные в любимом цвете. Это освободит шкафы и украсит вашу кухню функциональными вещами.
6. Будьте осторожны с беспорядком на столешнице
В дополнение к электроприборам и посуде кухонные горизонтальные поверхности могут быть магнитом для всевозможных мелочей (письма, буклеты, чеки, наклейки, какие-то рабочие вещи). Чем больше вещей на ваших столах, особенно тех, которые там не должны находиться, тем более переполненной будет ваша кухня.
7. Снимите двери с нескольких шкафчиков
Вы когда-нибудь думали, что ваши шкафчики делают ваше пространство еще более закрытым? Мы разрешаем вам создать открытую стеллажную конструкцию, сняв двери с нескольких шкафчиков. Только следите за тем, чтобы внутри все было аккуратно и организованно.
8. Мойте (и убирайте) посуду — часто!
Мы не хотим вам читать нотации, но очень простое решение для улучшения вида вашей крошечной кухни — мыть посуду. Избавление от горы грязных кастрюль и сковородок в раковине не только даст вам душевное спокойствие, но и визуально разгрузит пространство.
9. Установите светильники под шкафчиками
Освещение под шкафчиками — лучшее решение для темной и тесной кухни. Существует несколько способов получить один и тот же эффект: крепящиеся ко дну шкафчика светильники-шайбы, люминесцентные лампы или светодиодная подсветка.
10. Украшайте свою кухню
То, что у вас мало места, не означает, что вы не можете иметь все то хорошее, что есть на больших кухнях. Постелите коврик! Добавьте несколько растений! Повесьте картины или фотографии! Повесьте шторы! Эти небольшие штрихи сделают пространство более комфортным, независимо от того, насколько оно маленькое.