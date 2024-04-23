Десять блестящих способов увеличить вашу крошечную кухню

1. Приобретите прозрачную мебель

Если вам необходимо поместить в свое крошечное пространство побольше вещей, подумайте о том, чтобы купить акриловую мебель. Вы можете приобрести прозрачные стулья, полки, стол и т.д. Они будут выполнять те функции, что вам нужны, но без добавления визуального беспорядка, потому что не привлекают к себе внимание.

2. Воспользуйтесь преимуществами вертикального хранения

Вертикальное хранение — полки и шкафчики, подвешенные к стене или потолке — притягивает взгляд, создавая видимость большего пространства. Кроме того, оно также дает вам больше места для хранения.

3. Увеличьте пространство с помощью зеркала

Мастер иллюзий Гарри Гудини однажды сказал, что на каждой крошечной кухне должно быть зеркало. Шутка, он этого не говорил, но он определенно согласен с тем, что зеркала способны обманывать глаза, отражать свет и заставляют вещи выглядеть больше, чем они есть на самом деле.

4. Сделайте кухню монохроматической

Это, возможно, самый старый трюк, но лучший способ сделать тесное пространство больше — придерживаться одного цвета. Эксперты обычно рекомендуют белый. Темные цвета могут, наоборот, уменьшить комнату, и тогда вы создадите эффект пещеры.

5. Покупайте вещи, которые хотите держать на виду

Одним из решений маленького пространства для хранения является инвестирование в вещи, которые вы не хотите скрывать. Разоритесь на медный набор посуды или кухонные электроприборы, выполненные в любимом цвете. Это освободит шкафы и украсит вашу кухню функциональными вещами.

6. Будьте осторожны с беспорядком на столешнице

В дополнение к электроприборам и посуде кухонные горизонтальные поверхности могут быть магнитом для всевозможных мелочей (письма, буклеты, чеки, наклейки, какие-то рабочие вещи). Чем больше вещей на ваших столах, особенно тех, которые там не должны находиться, тем более переполненной будет ваша кухня.

7. Снимите двери с нескольких шкафчиков