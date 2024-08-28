Пять вещей, которые вы никогда не должны хранить в нижних кухонных шкафчиках
Один из лучших способов обновить пространство в доме — это задаться вопросом, как (и где) хранятся ваши вещи. Нижние кухонные шкафчики — довольно ценное пространство. Они обычно больше, чем верхние, поэтому могут вместить более крупные предметы, которые может быть сложнее перемещать внутри, пишет Delfi Dom Sad.
При этом, для вашего же собственного удобства, кухонной утварью, которая хранится в нижних шкафчиках, вы должны пользоваться постоянно. Но есть несколько вещей, которые, наоборот, не стоит хранить в нижних кухонных шкафчиках.
Миксер (блендер, планетарный миксер)
Если вы часто печете, то ваш миксер заслужил почетное место на вашей столешнице или рабочей поверхности. Планетарные миксеры тяжелые и определенно не являются тем, что легко вытащить и поднять из нижнего шкафчика (или любого другого, на самом деле). Если у вас есть место на столешнице для хранения миксера, используйте его. Если вы редко печете, то, может быть, есть смысл найти на кухне полку, расположенную на уровне столешницы, чтобы хранить миксер на ней и избавить себя от боли в спине.
Ножи и аксессуары
Нижние шкафчики — не подходящее место для лезвий, которые идут в комплекте к овощерезке и кухонному комбайну, или насадок для миксера. С одной стороны вы наверняка хотите, чтобы доступ к ним был ограничен (особенно если в доме есть маленькие дети). Но, с другой стороны, мелкие предметы имеют тенденцию теряться за более крупными, а вы не будете в восторге, если при очередной попытке достать с нижней полки нужную насадку, она вас поранит. Вместо этого храните дополнительные насадки и лезвия в небольшом контейнере в навесном шкафчике (на уровне глаз).
Продукты, которые хранятся не на уровне глаз — это продукты, которые будут долго пылиться на полке, прежде чем их съедят. Даже если вы храните ингредиенты, такие как мука или масло, в нижних шкафчиках, необходимость наклониться и взять их создает неудобство во время приготовления пищи. Храните такие продукты в верхних шкафчиках, где их будет легче заметить, и они будут использованы до истечения срока годности. Если вы вынуждены хранить продукты в нижних шкафчиках, то держите там только те продукты, которые вы редко используете; у которых большой срок годности или которые вы пытаетесь спрятать от себя (особенно во время диеты!). Еда, которая хранится в нижних шкафчиках, так же является лакомым куском для грызунов.
Загромождение полок кухонной утварью
Загромождение нижних шкафчиков кухонными принадлежностями — идеальный рецепт для разочарования. Когда вы смотрите вниз, на аккуратно сложенные предметы, вы видите то, что находится сверху. Но чтобы взять нужный вам предмет, который находится в самом низу, вам придется наклониться и нарушить порядок из аккуратно сложенных вещей. Когда придет время убирать вещи на свои места, придется потрудиться, чтобы собрать этот “пазл” обратно. Это может создать слишком много шума и лишних телодвижений. Если вы вынуждены загромождать полку кастрюлями или сковородками, то складывайте не больше двух предметов друг на друга. Разделочные доски, противни и блюда для запекания лучше всего хранить вертикально — для таких предметов продаются специальные органайзеры, которые помогут сэкономить место.
Редко используемые приборы и сковородки
Любой маленький прибор, которым вы пользуетесь пару раз в год, не должен находиться ни в одном шкафу на вашей маленькой кухне (если только у вас не бездонные шкафы и у вас есть возможность хранить данные приборы в “мертвой зоне” сзади). Это относится к таким вещам, как мороженица, которой вы пользуетесь пару раз летом, или крупные блюда для запекания, или, возможно, мясорубка. Забудьте на время о том, что кухонным вещам место только на кухне и подумайте, что вы потеряете, если используемые пару раз в год кухонные приборы и принадлежности для особого случая будут храниться в шкафу, гараже или под кроватью.