Пять вещей, которые вы никогда не должны хранить в нижних кухонных шкафчиках

При этом, для вашего же собственного удобства, кухонной утварью, которая хранится в нижних шкафчиках, вы должны пользоваться постоянно. Но есть несколько вещей, которые, наоборот, не стоит хранить в нижних кухонных шкафчиках.

Миксер (блендер, планетарный миксер)

Если вы часто печете, то ваш миксер заслужил почетное место на вашей столешнице или рабочей поверхности. Планетарные миксеры тяжелые и определенно не являются тем, что легко вытащить и поднять из нижнего шкафчика (или любого другого, на самом деле). Если у вас есть место на столешнице для хранения миксера, используйте его. Если вы редко печете, то, может быть, есть смысл найти на кухне полку, расположенную на уровне столешницы, чтобы хранить миксер на ней и избавить себя от боли в спине.

Ножи и аксессуары

Нижние шкафчики — не подходящее место для лезвий, которые идут в комплекте к овощерезке и кухонному комбайну, или насадок для миксера. С одной стороны вы наверняка хотите, чтобы доступ к ним был ограничен (особенно если в доме есть маленькие дети). Но, с другой стороны, мелкие предметы имеют тенденцию теряться за более крупными, а вы не будете в восторге, если при очередной попытке достать с нижней полки нужную насадку, она вас поранит. Вместо этого храните дополнительные насадки и лезвия в небольшом контейнере в навесном шкафчике (на уровне глаз).