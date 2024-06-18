Почему вам следует наливать немного моющего средства для посуды в сток

Никто не хочет иметь дело с таким бардаком, не говоря уже о счете за прочистку. К счастью, можно предпринять несколько превентивных мер, чтобы такого не случилось в будущем, пишет Furnish Home.

Для начала, вот несколько советов от сантехника. Это может показаться очевидным, но, не все об этом задумываются. Наилучший способ предотвратить загрязнение — это избавиться от большого количество жира на тарелках и кастрюлях. Все что необходимо для этого — это вытирать сковородки, в которых было много масла, салфетками или бумажным полотенцем и выбрасывать их в мусор вместе с остатками жира. (Вы также можете слить оставшийся с бекона или утки жир для последующего повторного использования.)

Но никто из нас не идеален, и иногда мы в спешке это забываем сделать. К примеру, кто-то сливает масло со сковородки прямо в раковину. Если Вы знаете, что у Вас может быть такая проблема, то эксперты дают профессиональную подсказку: “Добавление небольшого количества моющего средства для посуды прямо в сток кухонной раковины поможет свести к минимуму образование жира, — говорят они. — Кроме того, благодаря этому уйдет неприятный запах из кухонного стока”.

Так как вам следует это делать?

Уберите все из раковины, выньте и очистите фильтр (сетку) для раковины, если она у вас есть. Затем, используя щетку-скраб, очистите любые остатки пищи на участке вокруг стока, где часто собираются остатки пищи. Затем капните пару доз посудомоечного средства в сток. Подождите около 30 секунд, пока средство распределится по сливу, а затем промойте горячей водой.

Продолжайте с помощью щетки распределять остатки средства сверху на сливе и по дну раковины и дайте горячей воде стекать еще около 60 секунд. Это нормально, если вы все еще видите какие-то пузырьки, потому что оставшиеся в сливе пузырьки увеличивают количество времени, которое обезжиривающее средство проходит по стенкам трубы для более эффективного удаления любых нежелательных скоплений.