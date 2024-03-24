Энерговредители: уберите эти растения из дома, чтобы избавиться от бед, неудачи и безденежья

Каждый человек хочет сделать энергетику своего дома положительной. Но для этого необходимо очень осторожно подходить к выбору домашних растений. Помните: чем лучше энергетика в вашем доме, тем выше будут ваши шансы на успех в любых делах.

Кактус

Кактусы плохи в трех случаях: когда их много, когда в них нет необходимости и когда они расположены в неправильных местах.

Большое количество кактусов может блокировать перемещение энергетических потоков по дому. Это растение-блокировщик, которое отделяет плохое от хорошего. Их не должно быть больше одного на комнату.

Необходимость в кактусах появляется только тогда, когда вас не устраивает вид из окна. Например, ваши окна могут выходить на помойку или на разрушенное здание. В таком случае кактус необходим. Если вид из окна нормальный, то кактус будет блокировать поступление позитива в дом.

Правильное место для кактуса — это подоконник. Кактусы ни в коем случае нельзя ставить посреди комнаты. Из-за этого вы можете начать ощущать недомогание и раздражительность.

Диффенбахия

Это растение лучше ставить в больших прихожих и помещениях, где очень много света и много людей. Дома это растение поглощает абсолютно всю энергию — и хорошую, и плохую. С ним у вас будет меньше шансов на удачу и успех в любви и в делах, вы не сможете расслабиться.

Хорошее настроение в таком доме будет редким гостем. Диффенбахия начинает свое негативное воздействие сразу и усиливает его по мере роста и пребывания в доме. Из-за этого растения люди могут стать склонны к самосглазу.

Лилия

Это очень красивое растение может стать причиной нехватки сил и настроения. Лилию нельзя ставить в тех местах, где люди спят, обедают, отдыхают, собираются вместе.

Эксперты настоятельно не советуют покупать или принимать в дар это растение. Если лилия стоит в спальне, то наутро у людей может болеть голова, появляться негативные мысли и неуверенность в себе. Лилии могут быть опасными для детей, а также приводить к безденежью, отсутствию мотивации и творческому застою.

Декабрист