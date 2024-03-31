Вы должны это знать! Десять секретов стирки белья, которые облегчат вам жизнь

1. Многие хозяюшки знают, что с одежды проще отстирать свежие пятна от еды и различных напитков, чем засохшие. Поэтому, если вы запачкали одежду, и у вас нет возможности ее в ближайшее время отправить в стиральную машину, тогда носите с собой детские влажные салфетки. Именно они помогут удалить пятна с деликатных тканей. Детские влажные салфетки пропитаны специальным моющим средством, которое поможет без усилий удалить следы еды или пролитых напитков с одежды.

2. Подсолнечное масло идеально подходит для приготовления пищи, но вот для вашей одежды это злейший враг. Жирные пятна от масла очень трудно выводятся, поэтому лучший вариант сразу же обработать запачканное место белым мелом. Мел легко впитывает в себя часть жира, после чего одежду нужно простирнуть и пятен от4. масла не останется.

3. Во время занятий спортом на одежде под мышками остаются неприятные желтоватые пятна. Обычным стиральным порошком их не всегда удается вывести. Зато белый уксус с этой задачей справится легко. Замочите окрашенные участки футболки в уксусе минимум на несколько минут и далее стирайте как обычно. Пятна исчезнут.

4. При стирке стеганого одеяла вы обнаруживаете, что оно сбивается в комки? Этого можно избежать, если забросить в стирку с одеялом обычный теннисный мяч. После стирки одеяло будет воздушным. Теннисный мяч можно использовать и для стирки махровых полотенец и пуховиков. Тогда они будут пушистыми, а не собьются в комья. Важный момент: использовать можно только новый теннисный мяч, а не тот, которым играет ваша собака.

5. На одежду приклеилась жвачка? Не стоит, сразу же выбрасывать одежду. Жвачку легко можно удалить ножом для нарезания масла. Расправьте, к примеру, джинсы, на которые приклеилась жвачка, на ровной поверхности, сверху приложите лед и оставьте на несколько минут. Затем аккуратно при помощи ножа удалите жвачку.

Внимание: старайтесь удалить все остатки жвачки, иначе во время стирки в машинке она, как смола, расползется по одежде.