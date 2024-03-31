Вы должны это знать! Десять секретов стирки белья, которые облегчат вам жизнь
Люди, которые каждый день сталкиваются со стиркой, знают, что это нелегкое дело. Стирка — это не просто забросить грязные вещи в стиральную машину, и через некоторое время вынуть их оттуда чистыми. Чтобы стирка вещей приносила удовольствие и была качественной, нужно владеть некоторыми секретами, пишет Furnish Home.
1. Многие хозяюшки знают, что с одежды проще отстирать свежие пятна от еды и различных напитков, чем засохшие. Поэтому, если вы запачкали одежду, и у вас нет возможности ее в ближайшее время отправить в стиральную машину, тогда носите с собой детские влажные салфетки. Именно они помогут удалить пятна с деликатных тканей. Детские влажные салфетки пропитаны специальным моющим средством, которое поможет без усилий удалить следы еды или пролитых напитков с одежды.
2. Подсолнечное масло идеально подходит для приготовления пищи, но вот для вашей одежды это злейший враг. Жирные пятна от масла очень трудно выводятся, поэтому лучший вариант сразу же обработать запачканное место белым мелом. Мел легко впитывает в себя часть жира, после чего одежду нужно простирнуть и пятен от4. масла не останется.
3. Во время занятий спортом на одежде под мышками остаются неприятные желтоватые пятна. Обычным стиральным порошком их не всегда удается вывести. Зато белый уксус с этой задачей справится легко. Замочите окрашенные участки футболки в уксусе минимум на несколько минут и далее стирайте как обычно. Пятна исчезнут.
4. При стирке стеганого одеяла вы обнаруживаете, что оно сбивается в комки? Этого можно избежать, если забросить в стирку с одеялом обычный теннисный мяч. После стирки одеяло будет воздушным. Теннисный мяч можно использовать и для стирки махровых полотенец и пуховиков. Тогда они будут пушистыми, а не собьются в комья. Важный момент: использовать можно только новый теннисный мяч, а не тот, которым играет ваша собака.
5. На одежду приклеилась жвачка? Не стоит, сразу же выбрасывать одежду. Жвачку легко можно удалить ножом для нарезания масла. Расправьте, к примеру, джинсы, на которые приклеилась жвачка, на ровной поверхности, сверху приложите лед и оставьте на несколько минут. Затем аккуратно при помощи ножа удалите жвачку.
Внимание: старайтесь удалить все остатки жвачки, иначе во время стирки в машинке она, как смола, расползется по одежде.
6. Мечтаете о сушилке для белья, потому что она нейтрализует статическое электричество, особенно на деликатных синтетических одеждах? Уверяем, этого можно легко избежать, достаточно во время стирки кинуть в барабан скрученные из фольги шарики. Они отлично рассеивают статическое электричество, не цепляются за одежду, и их можно использовать много раз.
Внимание: чтобы для создания шарика использовать меньшее количество фольги, можно обмотать фольгой обычный теннисный мяч.
7. Наверняка многие из вас стирали любимый вязаный свитер, а после сушки обнаруживали, что он уменьшился в размерах минимум вдвое? Да-да, именно уменьшился, а не вы за ночь набрали лишние килограммы. Исправить эту ситуацию легко. Замочите усевшийся вязаный свитер в миске с теплой водой с добавлением небольшого количества детского шампуня. Аккуратно в воде растяните его до прежних размеров, и оставьте сохнуть на открытом воздухе.
8. Вы забыли в стиральной машине белье и через пару дней обнаружили, что оно уже не пахнет свежестью? Не спешите забрасывать его обратно в машинку стирать. Возьмите пульверизатор, налейте в него спирт, затем распылите на постиранную одежду. Когда белье высохнет, то затхлый запах либо исчезнет, либо станет менее ощутимым.
9. Хотите во время стирки белья использовать меньше химических моющих средств? В этом случае попробуйте мыльные орехи. Эти сушеные плоды содержат натуральное моющее средство под названием сапонин. Достаточно в сетку для стирки закинуть горсть мыльных орехов и забросить их с грязным бельем в барабан. После стирки белья, орехи высушить и их можно использовать еще многократно. 10. Носите рубашки, но не любите их стирать, ведь воротник и рукава все равно выглядят засаленными? На помощь придет обычное хозяйственное мыло или детская присыпка. Нанесите на мокрый воротник и рукава рубашки хозяйственное мыло, вспеньте, и оставьте минут на 15, далее стирайте как обычно. А вот присыпку нужно сыпать на сухой воротник и рукава, и оставлять на ночь, а далее стирать как обычно.