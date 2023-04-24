НА ЗАМЕТКУ | Как почистить духовку с помощью таблетки для посудомоечной машины

Перед началом обязательно наденьте перчатки, так как отбеливатель является активным веществом в таблетках для посудомоечной машины, и он может пересушить вашу кожу. Затем окуните не распакованную таблетку в чашу с теплой водой и начинайте чистку.

Держите таблетку между вашим большим и указательным пальцем ( в основном это необходимо, чтобы красная сердцевина с активным веществом не выпала) и двигайте ее вверх вниз по стеклянной части дверцы. Нет никакой разницы, какой стороной выбудете скрести, синей или белой, результат будет одинаково хорошим. Вы быстро очистите весь запекшийся жир с дверцы духовки всего за несколько скребков.

Продолжайте чистить стекло с помощью таблетки, окуная ее время от времени в теплую воду, до тех пор, пока таблетка не распадется.

Если до этого момента вы не до конца почистили стекло, тогда возьмите новую таблетку, чтобы было легче очистить края там, где стекло соприкасается с металлом. Что бы закончить счисткой быстрее, положите таблетку плоской частью на стекло и при небольшом давлении ладони закончите чистку дверцы.

Как только помоете всю стеклянную поверхность дверцы таблеткой, вытрите все бумажным полотенцем, а затем вернитесь и протрите ее снова влажным полотенцем, вытирая любые остатки. Стекло стало абсолютно идеально чистым!

Далее это не стеклянная часть дверцы духовки. Таблетка впитала совсем немного воды во время чистки стекла и жир с металлической части очистится еще быстрее. Это происходит отчасти из-за воды и потому, вы используете небольшое давление во время очистки.

После завершения чистки, протрите поверхность от любых остатков средства. Если где-то еще остались пятна жира, тогда потрите это место таблеткой снова.

Также можно раскрошить таблетку и распределить ее по всех поверхности дверцы и оставить все это на 10 минут. Затем протрите поверхность влажной тряпкой и вытрите все остатки средства. Все очень легко и просто и ваша дверца духовки стала абсолютно чистой!