Вы никогда не должны мыть посуду во время грозы. И вот почему

Истории людей, получивших травмы во время мытья под душем во время грозы, могут звучать как “сказки древнего леса”, но на самом деле они основаны на неоспоримых фактах. Когда молния покидает облако, она следует по самому быстрому пути к земле. Поскольку металлические каркасы и трубопроводы служат хорошими проводниками, иногда этот путь ведет через здания.

Молния может перемещаться по дому, не причиняя вреда находящимся внутри людям, но при определенных обстоятельствах она может привести к серьезным травмам. Вода в водопроводной системе дома часто содержит металлические примеси, которые являются проводящими. Если молния попадает в ваш дом, когда вы моете посуду, этот заряд может пройти по трубам, через воду и, в конечном счете, через раковину, с которой вы контактируете. То же самое может случиться с водой из душа.

Вероятность попадания молнии в ваш дом относительно невелика — шанс составляет примерно 1 /775 000. Но это не значит, что вы не должны принимать меры предосторожности, как только услышите гром в непосредственной близости от дома. Помимо душа и мытья посуды, также стоит избегать использования проводных приборов во время шторма: ваш тостер, миксер и стационарный телефон — все они являются потенциальными проводниками.