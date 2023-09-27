Запомните! 6 видов продуктов, которые лучше не подогревать в микроволновке

Но все ли продукты питания можно подогревать в микроволновой печи с одинаковой результативностью и безопасностью, как для здоровья, так и окружающей обстановки?

К сожалению, как вскоре выяснилось, определенная группа блюд и полуфабрикатов недостаточно пригодна для подобных процедур. Некоторые из них теряют свои питательные и другие ценные свойства, а иные даже способны приобретать токсичные свойства. Вот что не стоит нагревать в микроволновой печи:

1. Некоторые виды овощей

Прежде всего подобное утверждение касается овощей, в которых может содержаться значительное количество нитратов, попавших внутрь в результате превышения вносимой дозы удобрений в процессе их выращивания. К ним относится шпинат, сельдерей, капуста и свекла. Если пренебрегать такой рекомендацией, в результате нагрева подобных продуктов содержащиеся в них нитраты будут преобразовываться в нитриты — вещества не только ядовитые, но и способные провоцировать развитие онкологических заболеваний.

А вот самый обыкновенный картофель, как кусковой, так и в виде пюре, не рекомендуется разогревать в микроволновке совершенно по другим причинам. Кулинары рекомендуют употреблять подобные блюда в свежеприготовленном виде. Более того, внутри картофельного пюре, сложенного в специальный контейнер или просто выложенного на тарелку, могут оказаться небольшие воздушные камеры, интенсивный прогрев которых приведет к “локальному взрыву”, после которого внутреннюю сторону микроволновой печи придется тщательно отмывать.

2. Грибы

Белок, содержащийся в любых грибах, при разогреве в микроволновой печи может приобретать токсичные свойства. В результате употребления подобного продукта в пищу довольно часто наблюдается тошнота, боли в животе, проблемы с пищеварением и рвота. Опытные повара рекомендуют разогревать грибы на слабом огне — на сковороде или в кастрюле, но никак не в микроволновке.

3. Птичьи яйца