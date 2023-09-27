Запомните! 6 видов продуктов, которые лучше не подогревать в микроволновке
В свое время появление микроволновой печи на обычной домашней кухне стало настоящей революцией. Благодаря этому высокоэффективному бытовому устройству процесс подогрева самого заурядного обеда сократился всего до 2-3 минут, избавив современных домохозяек от необходимости использования дополнительной посуды, которую, ко всему прочему, потом необходимо было бы вымыть, пишет InfoHome.com.ua.
Но все ли продукты питания можно подогревать в микроволновой печи с одинаковой результативностью и безопасностью, как для здоровья, так и окружающей обстановки?
К сожалению, как вскоре выяснилось, определенная группа блюд и полуфабрикатов недостаточно пригодна для подобных процедур. Некоторые из них теряют свои питательные и другие ценные свойства, а иные даже способны приобретать токсичные свойства. Вот что не стоит нагревать в микроволновой печи:
1. Некоторые виды овощей
Прежде всего подобное утверждение касается овощей, в которых может содержаться значительное количество нитратов, попавших внутрь в результате превышения вносимой дозы удобрений в процессе их выращивания. К ним относится шпинат, сельдерей, капуста и свекла. Если пренебрегать такой рекомендацией, в результате нагрева подобных продуктов содержащиеся в них нитраты будут преобразовываться в нитриты — вещества не только ядовитые, но и способные провоцировать развитие онкологических заболеваний.
А вот самый обыкновенный картофель, как кусковой, так и в виде пюре, не рекомендуется разогревать в микроволновке совершенно по другим причинам. Кулинары рекомендуют употреблять подобные блюда в свежеприготовленном виде. Более того, внутри картофельного пюре, сложенного в специальный контейнер или просто выложенного на тарелку, могут оказаться небольшие воздушные камеры, интенсивный прогрев которых приведет к “локальному взрыву”, после которого внутреннюю сторону микроволновой печи придется тщательно отмывать.
2. Грибы
Белок, содержащийся в любых грибах, при разогреве в микроволновой печи может приобретать токсичные свойства. В результате употребления подобного продукта в пищу довольно часто наблюдается тошнота, боли в животе, проблемы с пищеварением и рвота. Опытные повара рекомендуют разогревать грибы на слабом огне — на сковороде или в кастрюле, но никак не в микроволновке.
3. Птичьи яйца
Скорее всего, ни одной хозяйке не придет в голову разогревать в микроволновке куриные яйца в скорлупе, поскольку она прекрасно осознает, чем это может закончиться для ее бытовой техники. Но проблема не только в этом. Приготовление сырых яиц в микроволновке ничем особым для самого устройства не грозит, а вот в процессе нагрева из такого продукта могут выделяться вредные для организма вещества.
4. Готовое мясо птицы
Особенности процесса нагрева продуктов в микроволновой печи достаточно необычны, и в случае попадания внутрь этого устройства мяса индейки или курицы, белок, содержащийся в нем, может изменить свою структуру и превратиться в продукт, малопригодный для употребления в пищу. Попадая в пищеварительную систему после такой обработки, грудка курицы или индейки уже не будет полезной для здоровья. Наилучшим вариантом в таком случае будет простая нарезка мяса соломкой и добавление его в какой-нибудь салат. Или же простой подогрев на слабом огне на варочной поверхности — в сковороде или сотейнике.
5. Жиры
Практически любые жиры, будь то сливочное масло, свиной смалец, льняное масло или масло авокадо, не стоит разогревать в микроволновой печи. В процессе обработки микроволнами из них могут начать выделяться токсичные вещества. А такие продукты как свиной смалец или сливочное масло могут еще и начать “стрелять”, пачкая само устройство и доставляя новые хлопоты.
6. Хлеб
Начавший черстветь хлеб лучше превратить в гренки для бутербродов или маленькие сухарики, которые можно будет впоследствии добавить в суп-пюре. А вот разогревать в микроволновке ни в коем случае не рекомендуется, поскольку этот продукт после такого обращения становится “резиновым” и стремительно теряет остатки влаги. Стоит знать, что разогретые в микроволновой печи кусочки хлеба, если их сразу же не съесть, очень быстро снова зачерствеют.
Предметы, которые не стоит ставить в микроволновку
Помимо продуктов, не подлежащих разогреву в микроволновой печи, существует и небольшой список предметов, которые ни при каких обстоятельствах не должны там оказаться. Все это касается всевозможных металлических кухонных аксессуаров и посуды. Даже фарфоровые тарелки с позолотой или алюминиевая фольга, используемая для запекания — опасные предметы, способные стать причиной возникновения электрической дуги, провоцирующей возгорание или короткое замыкание.