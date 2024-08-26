12 изменений, которые сделают ваш дом уютнее, а вас — счастливее. Попробуйте и убедитесь!

Поддерживайте порядок

Будь то кипа бумаг на столе или башня из книг в углу, беспорядок в доме ведет к беспорядку в мышлении. В комнате, где нет ничего лишнего и все находится на своих местах, и думается легче и яснее. Мы можем сфокусироваться на действительно важных вещах и на том, что делает нас счастливыми. Раньше наш вид зависел от постоянного наблюдения за обстановкой, мы следили, чтобы вдруг не появился кто-то и не съел нас. Поэтому даже визуально беспорядок приводит нас в состояние стресса, потому что мы не можем сразу сориентироваться где есть что.

Не прячьте важные для вас вещи

Навести порядок вовсе не означает, что нужно выбросить все, кроме мебели и бытовой техники. Когда какой-то предмет вызывает у вас сильные положительные эмоции (например, медаль за победу в соревнованиях или первая детская поделка вашего ребенка), то почему бы не видеть ее почаще? Важно, чтобы ваш дом не был лишь слепым соответствием модным дизайнерским тенденциям, важно, чтобы вы чувствовали себя здесь собой, уютно и защищенно. Перебирая сувениры и вещицы, вы можете погрузиться в воспоминания, заново прожить приятные мгновения, а также решить, стоит ли оставить кофейную кружку, привезенную из отпуска или отдать ее в пансионат или на благотворительность.

Придайте интерьеру свой характер

Когда вы решаете, как должна выглядеть ваша комната, очень легко поддаться искушению воплотить подсмотренный в интернете дизайн интерьера. Но на самом деле человек может быть по-настоящему счастлив лишь в том доме, который соответствует его характеру. Экстраверты любят яркие цвета, смелые узоры, а для интровертов это может быть перебором. Интроверты лучше справляются с внутренними процессами и мыслями в спокойной атмосфере.

Создайте спокойную обстановку