12 изменений, которые сделают ваш дом уютнее, а вас — счастливее. Попробуйте и убедитесь!
Если ваш дом захламлен или не отражает ваш характер, то сложно почувствовать себя дома по-настоящему. Reader's Digest рассказывает, как маленькие, но научно-обоснованные изменения могут сделать ваш дом уютнее, а вас счастливее, пишет Delfi Dom Sad.
Поддерживайте порядок
Будь то кипа бумаг на столе или башня из книг в углу, беспорядок в доме ведет к беспорядку в мышлении. В комнате, где нет ничего лишнего и все находится на своих местах, и думается легче и яснее. Мы можем сфокусироваться на действительно важных вещах и на том, что делает нас счастливыми. Раньше наш вид зависел от постоянного наблюдения за обстановкой, мы следили, чтобы вдруг не появился кто-то и не съел нас. Поэтому даже визуально беспорядок приводит нас в состояние стресса, потому что мы не можем сразу сориентироваться где есть что.
Не прячьте важные для вас вещи
Навести порядок вовсе не означает, что нужно выбросить все, кроме мебели и бытовой техники. Когда какой-то предмет вызывает у вас сильные положительные эмоции (например, медаль за победу в соревнованиях или первая детская поделка вашего ребенка), то почему бы не видеть ее почаще? Важно, чтобы ваш дом не был лишь слепым соответствием модным дизайнерским тенденциям, важно, чтобы вы чувствовали себя здесь собой, уютно и защищенно. Перебирая сувениры и вещицы, вы можете погрузиться в воспоминания, заново прожить приятные мгновения, а также решить, стоит ли оставить кофейную кружку, привезенную из отпуска или отдать ее в пансионат или на благотворительность.
Придайте интерьеру свой характер
Когда вы решаете, как должна выглядеть ваша комната, очень легко поддаться искушению воплотить подсмотренный в интернете дизайн интерьера. Но на самом деле человек может быть по-настоящему счастлив лишь в том доме, который соответствует его характеру. Экстраверты любят яркие цвета, смелые узоры, а для интровертов это может быть перебором. Интроверты лучше справляются с внутренними процессами и мыслями в спокойной атмосфере.
Создайте спокойную обстановку
Дом должен быть вашим убежищем, куда вы возвращаетесь, чтобы набраться сил, отдохнуть и ни о чем не беспокоиться. Более того, это не обязательно должен быть весь дом или целая комната — хватит и любимого уголка: кресло с торшером, рабочий стол, подоконник, куда можно забраться с ногами. Сделайте это место уютным — подберите неяркое освещение, используйте мягкие цвета и ткани, плавные рисунки (лучше всего избегать острых углов и прямых линий).
Природа дома
Природа успокаивает нас, снижает стресс, и мы чувствуем себя счастливее в зеленом лесу, чем в задымленном городе. Поэтому чтобы дома чувствовать себя лучше, стоит обзавестись несколькими комнатными растениями. Выбирайте неприхотливые растения с пышной листвой, округлыми формами. Избегайте прямых и острых растений — они лучше всего подходят для офисов, где нужно сохранять бодрость и активную работу ума. Растения очищают воздух, но будьте осторожны — некоторые виды могут оказаться токсичными для людей и домашних животных. Если у вас растения долго не живут, то попробуйте использовать растительные и природные мотивы в интерьере — цветочные принты, зеленую и натуральную палитру, деревянную мебель.
Сделайте дом гостеприимным
Люди — социальные создания, поэтому стоит уделить внимание тому, чтобы сделать ваше жилище удобным для принятия гостей. Подумайте о покупке предметов, которые сами собой подразумевают отдых в компании близких — гриль или мангал, разные настольные игры, фондю. Если вы любите собираться, чтобы обсудить книги, то не стоит вешать в гостиной огромный телевизор. Предоставьте гостям возможность выбирать, на чем сидеть — экстраверты любят кучковаться на диване, а интроверты в отдельном кресле или на стуле. Расставьте мебель так, чтобы люди могли поддерживать взаимный зрительный контакт, но и при необходимости могли перевести взгляд на что-то другое — аквариум, картину или вид за окном.
Да будет свет
Поскольку освещение играет очень большую роль в нашем настроении и восприятии мира, стоит подумать над тем, какие эмоции вы хотите испытывать в определенной зоне комнаты и уже потом подбирать для этого освещение. Теплый свет подходит для общения и расслабления, а холодный и яркий помогает в работе, где нужно сконцентрироваться на задаче. Вечером используйте свечи, а днем раскрывайте окна пошире, чтобы впустить солнечный свет. Однако если в комнате очень много глянцевых поверхностей, то это не лучший вариант — блики заставляют нас стрессовать, а это сводит положительное действие дневного света на нет.
Поддерживайте чистоту
Чистый дом полезен не только для физического (меньше грязи, меньше пыли), но и для эмоционального здоровья. Чем меньше хлама в вашем доме, тем проще поддерживать чистоту. Иногда уборка помогает вам справляться с гневом или стрессом — если вы чувствуете, что начинаете "закипать", то возьмите тряпку в руки и направьте энергию в полезное русло. Более того, очень часто это состояние переходит в качество медитации и иногда в мозгу рождаются оригинальные решения проблем или приходят интересные идеи.
Сделайте спальню настоящим оазисом
Наше настроение сильно зависит от того, выспались мы или нет. В спальне не должно быть никаких напоминаний о неприятных делах. Если в вашей спальне стоит рабочий стол, то переставьте мебель так, чтобы, лежа на кровати, вы не видели никаких бумаг, компьютера или других вещей, связанных с работой или заботами. Если вы не можете поддерживать порядок во всем доме, то постарайтесь сделать это хотя бы в том месте, где вы спите. Повесьте плотные ночные шторы, чтобы ночью вас не беспокоила яркая луна, свет фонарей или фар проезжающих автомобилей.
Разберитесь с хранением вещей
Даже если у вас дома порядок, а в шкафах — завалы и культурные слои, то вряд ли вам это поможет мыслить ясно и чисто. Выберите простые способы хранения — ящики, коробки, корзины. Нагромождение вещей похоже на карточный домик — все мы знаем, что происходит, если вытащить нижнюю карту. Плюс хорошая просматриваемость удерживает вас от покупки того, что у вас уже есть или вам вовсе не нужно. Если вещи за дверцами шкафов находятся в порядке, то это становится здоровой привычкой, а найти искомое становится намного легче.
Цветотерапия и ароматерапия
Цвета также сильно влияют на наше настроение, поэтому стоит пересмотреть цвет стен в разных комнатах. Не слишком насыщенные, но яркие цвета вроде фисташкового или шалфейного создают спокойное и положительное настроение, а изумрудный, наоборот, заряжает нас энергией. Энергичные цвета годятся для кухни, прачечной или комнаты с тренажером, а приглушенные цвета хороши в спальне, гостиной, детской комнате.
Также как и цвета, запахи создают очень сильные ассоциации и действуют на подсознание. Выберите приятные именно вам запахи — лаванда (успокаивает и помогает заснуть), цитрусовые (освежают и бодрят), пачули, ромашка, хвойные, цветочные — и используйте их по всему дому, чтобы создавать подходящую атмосферу. Но будьте осторожны с интенсивностью ароматов — запахи продолжают действовать даже после того, как наше обоняние привыкает к ним. Любой слишком сильный запах создает противоположный эффект.
Наполните дом добрыми воспоминаниями
Пусть ваш дом напоминает вам о прекрасных моментах и любимых людях — будь то поход с друзьями, фото с ужина с родителями или картина, которая получилась у вас даже лучше, чем вы ожидали. Это создает своего рода перспективу и поддерживает связь с прекрасным прошлым. Уберите с виду все предметы, которые напоминают вам о чем-то неприятном, или фамильные реликвии, которые никогда вам не нравилась. Жизнь слишком коротка, чтобы окружать себя вещами, которые вам не нравятся.