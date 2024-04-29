Имейте в виду! Пять случаев, когда кондиционер для белья использовать нельзя

Не следует (всегда) использовать кондиционер при стирке полотенец

Бесспорно, жесткое и колючее банное полотенце сильно раздражает. Сделать ваши полотенца мягкими поможет добавляемое при стирке небольшое количество кондиционера для белья. Однако если вы перестараетесь с ополаскивателем, он может снизить впитывающую способность махровой ткани. Чтобы освежить используемые полотенца или смягчить новые, при стирке во время цикла полоскания попробуйте добавить в воду чашку белого уксуса и полчашки соды.

Каким еще материалам может навредить кондиционер

Благодаря своим химическим свойствам ополаскиватель может испортить вещи из некоторых материалов. Не применяйте кондиционер при стирке изделий из микрофибры, поскольку он может ухудшить впитывающую способность этой ткани. Не следует им пользоваться и при стирке спортивной одежды из абсорбирующих материалов, огнезащитной одежды, в том числе детской пижамы, а также вещей с водостойкими свойствами и одежды, в составе которой есть полиэстер, эластан и нейлон (вспомните про свои джинсы или леггинсы).

Не используйте смягчитель ткани при стирке детской одежды

Многие детские пижамы изготовлены из огнестойких материалов, а кондиционер может снизить эффективность такой ткани. Кроме того, у маленьких детей более чувствительная кожа, которую могут раздражать химические вещества, содержащиеся в ополаскивателях или моющих средствах. Смягчить детскую одежду без лишнего риска поможет гипоаллергенное (без красителей, отдушек и оптического отбеливателя) моющее средство в паре с уксусом.

Не лейте кондиционер для белья прямо на одежду

В отличие от пятновыводителя, кондиционер можно наливать только в специальный отсек вашей стиральной машины. А если он попадет непосредственно на одежду, то на ней могут остаться специфические пятна, удалить которые будет очень трудно. Чтобы предотвратить попадание кондиционера на одежду, убедитесь, что вы не перегружаете стиральную машину — вода должна свободно циркулировать и равномерно распределять ополаскиватель.