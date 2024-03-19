Просто и недорого: три маленьких хитрости, которые сделают ваш дом роскошнее

Разве не было бы замечательно иметь возможность воплотить это редкое чувство роскоши в своем собственном доме, естественно, при разумных расходах? Оказывается, что эти хитрости могут быть доступны каждому, если просто добавить или поменять несколько вещей в каждой комнате.

Рассказываем о трех простых приемах, которые помогут придать вашему дому немного больше роскоши. В реальности их может оказаться и больше, главное, подходите к вопросу творчески.

1. Замена дозатора для мыла с пластикового на тот, что покажется произведением искусства, способна привнести в любую ванную комнату неповторимый шик. Подберите в магазине дозатор из мрамора, керамики или стекла, который соответствует вашему интерьеру. Не забудьте позаботиться и об аромате мыла. В разное время года тот или иной запах создаст соответствующее настроение.

2. Откажитесь от бумажных салфеток в пользу тканевых. Даже если все детали предстоящего званого обеда будут тщательно спланированы, раздача бумажных салфеток может испортить атмосферу, над созданием которой вы так долго трудились. Замена их на тканевые салфетки может придать вашему торжеству более роскошный вид (особенно если вы еще потратите немного времени, чтобы сложить их одним из способов, которые распространены в интернете).



3. И, наконец, попробуйте повесить шторы на 15-30 см выше оконных рам и убедитесь, что шторы достаточно длинные, чтобы касаться пола. Такой простой прием создаст визуальный эффект, который поможет увеличить любую комнату!

Как вы смогли убедиться на этих трех примерах, вовсе необязательно планировать целый ремонт, чтобы ваши комнаты могли заиграть новыми красками. Не бойтесь экспериментировать, и тогда в вашем списке окажется намного больше приемов, чем эти три…

