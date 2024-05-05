Этот безумный лайфхак поможет вычистить даже самые грязные углы в доме

Вероятно, вы спросите: “Что нового можно придумать, если производители пылесосов уже придумали все возможные насадки?”. А вот и нет! Большинство пылесосов просто не способны подобраться достаточно близко к очагу грязи, даже с помощью прилагаемым к ним насадок! Многие модели недостаточно маневренны, чтобы проникать глубоко в узкие места, где скапливается грязь и пыль (например, в направляющие раздвижных дверей или подстаканники в вашем автомобиле.

Так, однажды, в процессе очередной уборки и родилась идея попробовать новый способ, который помог бы пылесосу лучше работать.

Все, что вам понадобиться для конструирования такой насадки: пучок пластиковых трубочек для напитков (ровных, без гармошки) и резинка для денег. Соберите трубочки в пучок, достаточный по диаметру, чтобы вставить в шланг пылесоса. Скрепите пучок резинкой и вставьте в шланг. Важно запомнить, что соломинки должны формировать хаотичный пучок по длине, именно так вам будет проще подобраться к труднодоступным местам. И это все, наша лучшая насадка для щелей готова!

Чтобы вы могли убедиться уже сейчас, что этот способ работает, вот четыре примера, где эта насадка справиться как нельзя лучше.

Оконные и дверные направляющие. Соломинка может втиснуться даже в самые узкие оконные и дверные проемы, эффективно всасывая грязь, пыльцу и прочие частицы, попадающие к вам из вне.

Приборная панель автомобиля. Благодаря гибкости соломинок, эта насадка окажется идеальной для уборки в вашем автомобиле. Трубочки легко справятся с подстаканниками, вентиляционными отверстиями и с другими узкими и быстро засоряющимися местами.

Вентиляционные отверстия. Ни у одной вытяжки, вентиляционного отверстия или пыльной вентиляционной крышки не останется ни малейшего шанса перед такой насадкой, т.к. от нее не скроется даже самая узкая и удаленная щель. Помните, что поддержание чистоты вентиляционных отверстий и вытяжных вентиляторов — один из лучших способ обеспечить их хорошую работу!