Полезные советы
05.05.2024, 12:39

Этот безумный лайфхак поможет вычистить даже самые грязные углы в доме

 
Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото.
ФОТО: Hananeko_Studio | Shutterstock

Вы когда-нибудь замечали, что ваш пылесос недостаточно всасывает пыль, так сказать, не справляется с возложенными на него обязанностями? Хотя, конечно, низкая производительность пылесоса иногда связана с неправильным обращением его обладателя (например, пренебрежение его регулярной тщательной очисткой), когда даже самая мощная модель может с трудом удалить грязь с поверхности, пишет InfoHome.

Вероятно, вы спросите: “Что нового можно придумать, если производители пылесосов уже придумали все возможные насадки?”. А вот и нет! Большинство пылесосов просто не способны подобраться достаточно близко к очагу грязи, даже с помощью прилагаемым к ним насадок! Многие модели недостаточно маневренны, чтобы проникать глубоко в узкие места, где скапливается грязь и пыль (например, в направляющие раздвижных дверей или подстаканники в вашем автомобиле.

Так, однажды, в процессе очередной уборки и родилась идея попробовать новый способ, который помог бы пылесосу лучше работать.

Все, что вам понадобиться для конструирования такой насадки: пучок пластиковых трубочек для напитков (ровных, без гармошки) и резинка для денег. Соберите трубочки в пучок, достаточный по диаметру, чтобы вставить в шланг пылесоса. Скрепите пучок резинкой и вставьте в шланг. Важно запомнить, что соломинки должны формировать хаотичный пучок по длине, именно так вам будет проще подобраться к труднодоступным местам. И это все, наша лучшая насадка для щелей готова!

Чтобы вы могли убедиться уже сейчас, что этот способ работает, вот четыре примера, где эта насадка справиться как нельзя лучше.

Оконные и дверные направляющие. Соломинка может втиснуться даже в самые узкие оконные и дверные проемы, эффективно всасывая грязь, пыльцу и прочие частицы, попадающие к вам из вне.

Приборная панель автомобиля. Благодаря гибкости соломинок, эта насадка окажется идеальной для уборки в вашем автомобиле. Трубочки легко справятся с подстаканниками, вентиляционными отверстиями и с другими узкими и быстро засоряющимися местами.

Вентиляционные отверстия. Ни у одной вытяжки, вентиляционного отверстия или пыльной вентиляционной крышки не останется ни малейшего шанса перед такой насадкой, т.к. от нее не скроется даже самая узкая и удаленная щель. Помните, что поддержание чистоты вентиляционных отверстий и вытяжных вентиляторов — один из лучших способ обеспечить их хорошую работу!

И, наконец, углы шкафов. Кто знает, что может скрываться в темных и пыльных углах ваших шкафов, ящиков или кладовой? Поэтому поспешите вооружиться такой насадкой из трубочек, чтобы поскорее там все очистить.

Надеюсь, что для вас сегодня эта насадка стала не только настоящим открытием, но и окажется спасением в быстром и простом решении проблем с пылью в щелях, под дверями, на окнах и других местах в доме.

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