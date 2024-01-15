Можно ли сделать из съемной квартиры или комнаты в общежитии уютный дом?
Дизайнер по интерьеру K-Rauta Александра Чуфарина делится советами о том, как можно просто и недорого сделать из съемной квартиры или комнаты в общежитии удобный и уютный дом.
При желании уютно обустроить можно любую жилую площадь, однако при этом важно исходить из особенностей конкретного помещения и собственного вкуса.
ЦВЕТ
В идеале цветовое решение классического съемного жилья должно быть минималистичным и простым. К сожалению, зачастую это не так, и в таком случае стоит уже заранее спросить у собственника, можно ли будет съемщику покрасить стены или поменять обои. Если делать такие работы самостоятельно, то обойдутся они совсем недорого, а вот общая атмосфера в квартире поменяется полностью. При выполнении такого быстрого ремонта предпочтение стоит отдать спокойным серым или пастельным тонам, а акценты можно расставить с помощью текстиля и других деталей.
ТЕКСТИЛЬ
Если необходимости делать ремонт нет, и помещение, как это нередко случается со съемным жильем, выглядит пустым и холодным, можно начать наполнять его любимыми цветами. Самое простое решение — инвестировать в текстиль пастельных или глубоких тонов, т.е. в диванные подушки, покрывала и занавески. При желании домашний текстиль всегда можно будет забрать с собой в следующий дом. Даже неказистый старый диван с помощью пледов и подушек можно превратить в уютное гнездышко. Если полы холодные, стоит приобрести ковры. Добавить приятных эмоций в ванную комнату помогут полотенца, коврик и душевая занавеска.
ОСВЕЩЕНИЕ
Важным, но нередко остающимся на заднем плане трюком является игра с освещением. Если в съемном жилье есть только потолочные светильники, уюта добавят напольные и настольные лампы, а также различные световые гирлянды.
РАСТЕНИЯ
Даже в совсем маленьком помещении можно найти место для зелени. Можно как обычно поставить горшечные растения на подоконник, при этом даже одно большое растение в углу придаст помещению совершенно новое дыхание. В случае темного помещения можно использовать искусственные растения. Если же в квартире имеется отдельная кухня, на ее подоконнике можно обустроить целую грядку с душистыми растениями.
ПОДЕРЖАННАЯ МЕБЕЛЬ
Если квартира не обставлена, мебель можно недорого купить в магазинах подержанных товаров или в группах социальных сетей. Предпочтение следует отдавать функциональным и легким предметам мебели, а также, например, бескаркасной мебели. Кресла-мешки или диваны-мешки, а также большие подушки для сидения, можно будет легко перевезти в следующее место жительства. Подержанная мебель на первый взгляд может показаться совершенно невзрачной, однако ее вполне можно перекрасить — этот процесс наверняка пройдет легко и весело.
МЕБЕЛЬНАЯ ФУРНИТУРА
Еще один несложный способ придать старой мебели свежий вид — это замена, например, старых ручек шкафа на новые. Если вы сохраните старые ручки и при необходимости сможете восстановить первоначальный вид шкафа, вам даже не нужно будет согласовывать такую замену с хозяином.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕСТА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ
Если мест для хранения слишком мало, жить в квартире вскоре станет совсем неуютно. В такой ситуации помогут декоративные ящики и сундуки, в которых можно будет спрятать одежду и другие вещи — главное, чтобы ничего не оставалось на видном месте и не мозолило глаза.
ПЕРЕГОРОДКИ
Если в помещении съемной квартиры будет жить несколько человек, у них быстро возникнет потребность в большей приватности. Лучше всего разделить комнату различными полками, которые можно заполнить книгами, растениями или декоративными ящиками. Можно также повесить специальную ширму или легкую занавеску.
АКСЕССУАРЫ
Создать домашнюю атмосферу помогут различные аксессуары. Придать маленькому помещению больше простора помогут зеркала, и нередко даже одна картина или графический рисунок добавит комнате оригинальности. Несомненно, уюту поспособствуют горшечные цветы, вазы и абажуры ламп. Тем не менее, если для подвешивания зеркала или произведения искусства вам придется просверлить в стене отверстие, об этом следует предварительно договориться с собственником.