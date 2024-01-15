Можно ли сделать из съемной квартиры или комнаты в общежитии уютный дом?

При желании уютно обустроить можно любую жилую площадь, однако при этом важно исходить из особенностей конкретного помещения и собственного вкуса.

ЦВЕТ

В идеале цветовое решение классического съемного жилья должно быть минималистичным и простым. К сожалению, зачастую это не так, и в таком случае стоит уже заранее спросить у собственника, можно ли будет съемщику покрасить стены или поменять обои. Если делать такие работы самостоятельно, то обойдутся они совсем недорого, а вот общая атмосфера в квартире поменяется полностью. При выполнении такого быстрого ремонта предпочтение стоит отдать спокойным серым или пастельным тонам, а акценты можно расставить с помощью текстиля и других деталей.

ТЕКСТИЛЬ

Если необходимости делать ремонт нет, и помещение, как это нередко случается со съемным жильем, выглядит пустым и холодным, можно начать наполнять его любимыми цветами. Самое простое решение — инвестировать в текстиль пастельных или глубоких тонов, т.е. в диванные подушки, покрывала и занавески. При желании домашний текстиль всегда можно будет забрать с собой в следующий дом. Даже неказистый старый диван с помощью пледов и подушек можно превратить в уютное гнездышко. Если полы холодные, стоит приобрести ковры. Добавить приятных эмоций в ванную комнату помогут полотенца, коврик и душевая занавеска.

ОСВЕЩЕНИЕ

Важным, но нередко остающимся на заднем плане трюком является игра с освещением. Если в съемном жилье есть только потолочные светильники, уюта добавят напольные и настольные лампы, а также различные световые гирлянды.

РАСТЕНИЯ

Даже в совсем маленьком помещении можно найти место для зелени. Можно как обычно поставить горшечные растения на подоконник, при этом даже одно большое растение в углу придаст помещению совершенно новое дыхание. В случае темного помещения можно использовать искусственные растения. Если же в квартире имеется отдельная кухня, на ее подоконнике можно обустроить целую грядку с душистыми растениями.

ПОДЕРЖАННАЯ МЕБЕЛЬ