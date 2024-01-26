Как оформить интерьер, чтобы не тратить время на уборку
Время — самый ценный ресурс. И меньше всего хочется тратить его на уборку. К тому же в старости вряд ли кто-то вспомнит о том, как было здорово намывать полы или протирать кухонные фасады.
Но есть и отличная новость — оказывается, можно продумать интерьер таким образом, чтобы на уборку уходило как можно меньше времени. INMYROOM попросил эксперта поделиться этими ценными секретами.
Все начинается на этапе выбора планировочного решения и расстановки мебели. Главное правило интерьера для “ленивых” — минимум труднодоступных углов, щелей и стыков.
8 советов для обустройства кухни
При выборе столешницы задумайтесь о простоте в уходе. Лучшими вариантами станут акрил и кварц — у них нет пор и стыков, поэтому загрязнения не впитываются. Из бюджетных вариантов можно выбрать пластик хорошего качества.
Выбирайте интегрированную мойку или встроенную снизу, образующую единую поверхность со столешницей. Так у вас не будет выступающего канта, в котором скапливаются крошки и пыль. А во время приготовления пищи вы легко сможете смахнуть мелкие частицы в раковину, и они нигде не застрянут.
Откажитесь от ручек на фасадах, и уборка станет проще! Под них сложно подлезть тряпкой, и сами ручки достаточно проблематично хорошо отмыть.
Выбирайте кухонную мебель под потолок. Такое решение не только спрячет вентиляцию, добавит мест для хранения, но и не позволит пыли накапливаться сверху шкафов.
При выборе кухонного фартука отдайте предпочтение вариантам без стыков: панелям, скинали и широкоформатному керамограниту.
Самоочищающаяся духовка и индукционная плита — лучший выбор. Благодаря тому, что поверхность индукционной плиты не нагревается, на ней не пригорают остатки пищи: даже если у вас “убежит” молоко, достаточно будет просто протереть панель.
Если же покупаете электрическую плиту — выбирайте модели с датчиками закипания.
Купите посудомоечную машину. Лучше выбирать модель шириной от 60 см. В нее поместятся и противни, и крупные кастрюли — за один запуск можно помыть всю грязную посуду.
Отличным помощником на кухне станет измельчитель пищевых отходов, который устанавливается под кухонной раковиной между сливом и ловушкой — он избавит вас от засоров навсегда!
3 совета для обустройства гостиной
Несмотря на привлекательность белого или черного цвета, попробуйте остановиться на средне-сером: на нем не так сильно видны царапины, пыль и пятна. Черный цвет выглядит эффектно и стильно, но мыть его придется в два раза чаще. Это касается и мебели, и полов, и стен, и потолков.
В современной отделке чаще всего выбор падает на паркет или ламинат. Отдайте предпочтение покрытию без выраженной фактуры и фаски — так грязь не будет скапливаться в щелях.
Это касается и плитки — выбирайте бесшовные варианты. У такой плитки четкий обрезной край под 90 градусов, поэтому при укладке получается тонкий, едва заметный шов.
Шкафы для хранения одежды лучше выбрать под потолок и с цокольной планкой, а тумбу под телевизор с креплением к стене, чтобы робот-пылесос легко проехал под ней.
Предусмотрите ящики для всех мелких предметов: украшений, часов, очков, ремней. Все любимые статуэтки, вазочки и прочее лучше тоже хранить в закрытых шкафах — так вы сэкономите кучу времени на протирании этих предметов от пыли.
Совет для оформления ванной
Для удобства уборки в этом помещении есть свои нюансы. Самые лучшие варианты сантехники и мебели для ванной комнаты: подвесной унитаз с инсталляцией, подвесная тумба со столешницей из искусственного камня и интегрированной мойкой, шкафы без ручек и акриловая ванна.
А настенную и напольную плитку выбирайте крупную, без фактуры и с тонкими швами — с такой легче всего удалять загрязнения.
И в заключение
С каждым годом нам в помощь появляются разные гаджеты: роботы-пылесосы, роботы — мойщики окон, умные сушки для белья, пароочистители. Возможности их растут, а цены становятся доступнее. Переложите сложную повседневную работу на их электронные “плечи”, а освободившееся время проводите со своими близкими!