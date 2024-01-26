Как оформить интерьер, чтобы не тратить время на уборку

Но есть и отличная новость — оказывается, можно продумать интерьер таким образом, чтобы на уборку уходило как можно меньше времени. INMYROOM попросил эксперта поделиться этими ценными секретами.

Все начинается на этапе выбора планировочного решения и расстановки мебели. Главное правило интерьера для “ленивых” — минимум труднодоступных углов, щелей и стыков.

8 советов для обустройства кухни

При выборе столешницы задумайтесь о простоте в уходе. Лучшими вариантами станут акрил и кварц — у них нет пор и стыков, поэтому загрязнения не впитываются. Из бюджетных вариантов можно выбрать пластик хорошего качества.

Выбирайте интегрированную мойку или встроенную снизу, образующую единую поверхность со столешницей. Так у вас не будет выступающего канта, в котором скапливаются крошки и пыль. А во время приготовления пищи вы легко сможете смахнуть мелкие частицы в раковину, и они нигде не застрянут.

Откажитесь от ручек на фасадах, и уборка станет проще! Под них сложно подлезть тряпкой, и сами ручки достаточно проблематично хорошо отмыть.

Выбирайте кухонную мебель под потолок. Такое решение не только спрячет вентиляцию, добавит мест для хранения, но и не позволит пыли накапливаться сверху шкафов.

При выборе кухонного фартука отдайте предпочтение вариантам без стыков: панелям, скинали и широкоформатному керамограниту.

Самоочищающаяся духовка и индукционная плита — лучший выбор. Благодаря тому, что поверхность индукционной плиты не нагревается, на ней не пригорают остатки пищи: даже если у вас “убежит” молоко, достаточно будет просто протереть панель.

Если же покупаете электрическую плиту — выбирайте модели с датчиками закипания.

Купите посудомоечную машину. Лучше выбирать модель шириной от 60 см. В нее поместятся и противни, и крупные кастрюли — за один запуск можно помыть всю грязную посуду.

Отличным помощником на кухне станет измельчитель пищевых отходов, который устанавливается под кухонной раковиной между сливом и ловушкой — он избавит вас от засоров навсегда!