Антитренды: пять вещей, которых стоит избегать в своем интерьере
Отремонтированная квартира должна радовать своих владельцев не год и не два. Однако, чтобы ремонт не терял актуальности, лучше избегать уже устаревших или стремительно устаревающих элементов дизайна. Каких именно — INMYROOM спросил у эксперта из студии Letto Interior.
Белая плитка-кабанчик
Особенно разложенная в шахматном порядке. С одной стороны, это минималистичное решение вне трендов и времени. Однако такая плитка использовалась слишком часто, настолько, что успела надоесть.
Если подобные решения все же заставляют ваше сердце биться чаще, обратите внимание на цветные прямоугольники или плитку с не гладкой поверхностью. Довольно интересно смотрится вертикальная раскладка, раскладка елочкой или ровными рядами — так недорогое и практичное решение заиграет новыми красками.
Классические картины
Натюрморты, пейзажи, особенно реплики, делают даже самый стильный интерьер неактуальным. Если картины дороги вашему сердцу, не используйте багет и классические рамы. Все гораздо лучше работает на контрасте: для традиционной живописи подберите минималистичные рамы или повесьте вовсе без них, а для современных постеров — классический багет.
Трехполосный ламинат
Сегодня на рынке много ламината, который при демократичной цене ничуть не уступает по качеству той же инженерной доске. Но, чтобы ламинат не выдал себя и не устарел слишком быстро, откажитесь от трехполосных вариантов. А еще обратите свое внимание на фактурную (не нарисованную) фаску — этот маленький штрих создаст правильный эффект.
Красные оттенки дерева
Оттенок дерева имеет большое значение. Светлый и темный венге по-прежнему актуальны, чего не скажешь о деревянных элементах красного цвета, которые сразу отсылают нас в ранние 2000-е.
Красного стоит избегать в фасадах мебели, в дверях и на полу. Нужно ли говорить, что красное дерево смотрится особенно устаревшим в сочетании с витражным стеклом?
Шкаф-купе с огромными зеркалами
Да-да, те самые шкафы-купе с огромным зеркалом и алюминиевым профилем-ручкой. Конечно, на небольшой площади раздвижные дверцы шкафа — единственное верное решение. Но даже в этом случае обратите внимание на современные альтернативы.
Лаконичные фасады со скрытым механизмом, стеклянные двери на металлокаркасах, а также распашные шкафы, поделенные на много секций, — на рынке представлено множество отличных и стильных вариантов.