Антитренды: пять вещей, которых стоит избегать в своем интерьере

Белая плитка-кабанчик

Особенно разложенная в шахматном порядке. С одной стороны, это минималистичное решение вне трендов и времени. Однако такая плитка использовалась слишком часто, настолько, что успела надоесть.

Если подобные решения все же заставляют ваше сердце биться чаще, обратите внимание на цветные прямоугольники или плитку с не гладкой поверхностью. Довольно интересно смотрится вертикальная раскладка, раскладка елочкой или ровными рядами — так недорогое и практичное решение заиграет новыми красками.

Классические картины

Натюрморты, пейзажи, особенно реплики, делают даже самый стильный интерьер неактуальным. Если картины дороги вашему сердцу, не используйте багет и классические рамы. Все гораздо лучше работает на контрасте: для традиционной живописи подберите минималистичные рамы или повесьте вовсе без них, а для современных постеров — классический багет.

Трехполосный ламинат

Сегодня на рынке много ламината, который при демократичной цене ничуть не уступает по качеству той же инженерной доске. Но, чтобы ламинат не выдал себя и не устарел слишком быстро, откажитесь от трехполосных вариантов. А еще обратите свое внимание на фактурную (не нарисованную) фаску — этот маленький штрих создаст правильный эффект.

Красные оттенки дерева

Оттенок дерева имеет большое значение. Светлый и темный венге по-прежнему актуальны, чего не скажешь о деревянных элементах красного цвета, которые сразу отсылают нас в ранние 2000-е.

Красного стоит избегать в фасадах мебели, в дверях и на полу. Нужно ли говорить, что красное дерево смотрится особенно устаревшим в сочетании с витражным стеклом?

Шкаф-купе с огромными зеркалами

Да-да, те самые шкафы-купе с огромным зеркалом и алюминиевым профилем-ручкой. Конечно, на небольшой площади раздвижные дверцы шкафа — единственное верное решение. Но даже в этом случае обратите внимание на современные альтернативы.