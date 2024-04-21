Шесть грязных вещей в доме, о которых вы забываете во время уборки

Растения

Уход за комнатными растениями включает не только полив, подкормку и пересадку. На листьях комнатных цветов оседает пыль, поэтому регулярно протирайте их влажной тканью или с использованием мягкой кисточки и щеточки.

Резиновые уплотнители в холодильнике

Вспомните, когда последний раз вы протирали эластичную резинку на дверце холодильника и морозильной камеры? В резиновых уплотнителях часто скапливается влага, которая приводит к образованию плесени. Чтобы этого избежать, протирайте их регулярно влажной тканью и вытирайте насухо.

Провода и удлинители

Удлинители и провода — излюбленные места скопления пыли. Особого внимания заслуживают удлинители на кухне, которые находятся рядом с плитой и зоной приготовления — помимо пыли на них попадают жир и другая грязь. Чтобы помыть корпус, отключите удлинитель от сети и по возможности снимите крышку, промойте под водой и вытрите насухо.

Выдвижные ящики

Мы часто протираем системы хранения только снаружи, забывая про внутренние отделы. Раз в месяц проводите в них обязательную уборку и протирайте скопившуюся пыль, иначе одежда и другие предметы потеряют свою свежесть, а в ящиках появится неприятный запах.

Двери

Косяки, торец и рельеф двери — в таких местах пыль может оставаться незамеченной месяцами. Кроме того, не забывайте протирать дверные ручки — на них скапливается наибольшее количество грязи и микробов.

Другие мелочи

Стаканчик для зубных щеток, ручка холодильника, цветочные горшки, пульты и выключатели — проверяйте все подобные мелочи каждый раз во время уборки, если вы хотите добиться идеальной чистоты.