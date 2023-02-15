Что нужно знать, если вы всегда запускаете на стиральной машине короткую программу

Несомненно, короткие программы быстрой стирки очень полезны и заманчивы с точки зрения регулярного использования. Но у них есть своя специфика, и они подходят не для каждой стирки. Короткие программы — лучший выбор для того, чтобы освежить одежду, на которой нет пятен. Но если речь идет о сильно загрязненных вещах или о наличии на них пятен, полная программа обязательна, поскольку короткие обычно предусматривают слишком низкие температуры, которые не в состоянии удалить стойкие пятна. Так что не приходится удивляться, что иногда даже постиранная одежда выглядит не идеально чистой.

Кроме того, чтобы ликвидировать микробы и пылевых клещей, температура должна быть не меньше 60 градусов. Правда, нужно не забывать об этикетках на вещах, поскольку отдельные деликатные ткани можно обрабатывать при 40-градусной температуре, не выше.

Стирайте постельное белье и полотенца при высокой температуре и используйте моющие средства, содержащие отбеливатель, чтобы убить даже самые стойкие бактерии. Это особенно актуально, если кто-то из членов семьи отличается не очень высоким иммунитетом, например, пожилые люди или маленькие дети.

Используемое моющее средство тоже играет важную роль в эффективности стирки на коротких программах. Существуют средства, содержащие ферменты, — это лучший вариант для удаления разных типов пятен. Есть средства, использующие для очистки и дезинфекции отбеливатель, и они менее результативны с точки зрения удаления пятен.

Если вы постоянно запускаете экспресс-программу, то имейте в виду, что полоскание тоже будет более коротким. Поэтому лучше заполнять стиральную машину наполовину, использовать половину рекомендуемой дозы моющего средства — благодаря этому одежда будет хорошо промыта.