ФОТО | Время пришло. 7 экзотических комнатных растений, которые пора начать выращивать дома(1)
Вы любите комнатные растения, но не знаете какой цветок для начала приобрести? А может у вас уже есть своя коллекция комнатных растений и вы мечтает добавить в нее что-нибудь экзотическое? Сейчас самое время начать выращивать дома что-то необычное, пока работы в саду вас от этого не отвлекают, пишет Delfi Dom&Sad.
Выбор экзотических комнатных растений на сегодня очень велик. Уже любой цветочный магазин может похвастаться великим разнообразием таких чудо-растений, как орхидея или денежное дерево, или лимонное, и даже гранатовое.
Итак, если вы все же решились приобрести тропического иностранца, портал furnishhome.ru предлагает познакомиться с наиболее популярными растениями и узнать, в каких условиях их необходимо содержать, чтобы они не просто росли, но еще и плодоносили. Представляем вам 7 наиболее популярных экзотических комнатных растений.
Лимонное дерево
Именно лимонное дерево чаще всего мечтают приобрести любители экзотических комнатных растений. Лимон — многолетнее цитрусовое растение, которое можно выращивать и в домашних условиях. При правильном уходе это растение может цвести два раза в год и давать урожай от 10 до 60 лимонов. Очень занимательно выращивать из косточки целое деревце. Выращенный в квартире лимон может в высоту достигать 1,5 метра.
Уже через два — три года некоторые виды этого экзотического растения начинают плодоносить. Лимонные деревья необходимо размещать в местах, где нет прямых солнечных лучей, только рассеянный свет и обязательно ставить его в немного прохладное помещение, в котором температура воздуха будет от +10 С до +23 С. Лимонное дерево требует частого полива, но ни в коем случае не переувлажнять его. Для полива используется только отстоянная вода комнатной температуры.
Это тропическое растение будет прекрасно расти и плодоносить в помещении с повышенной влажностью. Дерево любит свежий воздух, поэтому в летний период лучше всего его держать на балконе или террасе.
Банановое дерево
Эта тропическая пальма уж точно придаст Вашему интерьеру необычности и экзотичности. К тому же больших размеров она не достигнет, так как селекционеры уже вывели сорта этого дерева, приспособленные для выращивания в квартирах.
Банановое дерево относится к холодоустойчивым комнатным растениям, поэтому содержать его можно в помещение с температурой воздуха от +15 С до 30 С. Также это растение лучше будет плодоносить в помещении с повышенной влажностью. Банановое дерево нельзя пересушивать. Если ком земли подсыхает, то его необходимо срочно обильно полить, иначе дерево может засохнуть.
Финиковая пальма
В хороших домашних условиях и при правильном содержании — это растение может вырасти в высоту до 2 метров. Идеальным местом для финиковой пальмы будет полутень. Прямые солнечные лучи противопоказаны, они просто погубят растение.
Это тропическое растение также любит повышенную влажность и обильный полив, правда зимой необходимо поливать ее немного реже, чем в весенне-летний период.
Пальма плохо переносит жару, ей необходим температурный режим не меньше +15 С и не выше +20 С.
Комнатная фейхоа
Это растение теперь может жить и в вашей квартире, ведь селекционеры вывели самоопыляющийся вид. Комнатная фейхоа будет активно расти и плодоносить лишь в помещении с повышенной влажностью и при условии обильного полива. Если растение хоть немного пересохнет, оно практически сразу скинет свои листья и перестанет расти.
Фейхоа необходимо располагать в относительно теплом, но не жарком помещении, с большим количеством света. Фейхоа не переносит жару, поэтому это растение нужно содержать при температуре не ниже +12 С и не выше +22С.
Эвкалипт
Это одно из неприхотливых экзотических комнатных растений, которое практически не требует особого ухода, и к тому же обладает целебными свойствами, поэтому это растение у цветоводов пользуется большой популярностью.
Эвкалипту необходимо много света, его можно даже поставить на солнечное место. Поливать это растение нужно умеренно и только тогда, когда почва подсохнет. Влажность воздуха для домашнего эвкалипта не важна, главное, чтобы температура воздуха не опускалась отметки ниже +10С.
При правильном содержании эвкалипт уже ранней весной может порадовать новыми ароматными зелеными листьями и красивыми цветками.
Чайное дерево
Это экзотическое растение идеально подходит для выращивания в домашних условиях. Оно так же, как и эвкалипт, неприхотливо, и также обладает массой лечебных свойств. Но при этом садоводы могут ещё и попить чайку из парочки свежесорванных листочков этого растения.
Вырастить кустик чайного дерево в квартире не сложно, достаточно отстоянной водой комнатной температуры обильно его поливать и разместить в помещении с повышенной влажностью. Для получения качественного урожая необходимо минимум два раза в неделю опрыскивать листья чайного дерева.
Это растение теплолюбивое и влаголюбивое, поэтому, если температурный режим превышает отметку +20С, стоит увеличить полив.
Оливковое дерево
Это экзотическое комнатное растение бьёт все рекорды по сбору урожая в домашних условиях, но это лишь при условии правильного и надлежащего ухода. В идеале, с оливкового дерева, выращенного в квартире, можно собрать 2 килограмма оливок.
Это растение размещают в солнечном месте. Чтобы избежать застоев воды после полива, оливковое дерево обязательно нужно высаживать в хорошую дренажную почву. Для активного роста и плодоношения оливковое дерево нуждается в теплоте, но не жаре, поэтому содержат растение при температуре воздуха не ниже +15С и не выше +30С.
Наслаждайтесь прекрасным миром ярких и необычайно очаровательных экзотических и тропических растений и убедитесь в неприхотливости и легкости их содержания.