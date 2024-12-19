ФОТО | Время пришло. Семь экзотических комнатных растений, которые пора начать выращивать дома

Выбор экзотических комнатных растений на сегодня очень велик. Уже любой цветочный магазин может похвастаться великим разнообразием таких чудо-растений, как орхидея или денежное дерево, или лимонное, и даже гранатовое.

Итак, если вы все же решились приобрести тропического иностранца, портал furnishhome.ru предлагает познакомиться с наиболее популярными растениями и узнать, в каких условиях их необходимо содержать, чтобы они не просто росли, но еще и плодоносили. Представляем вам 7 наиболее популярных экзотических комнатных растений.

Лимонное дерево

Именно лимонное дерево чаще всего мечтают приобрести любители экзотических комнатных растений. Лимон — многолетнее цитрусовое растение, которое можно выращивать и в домашних условиях. При правильном уходе это растение может цвести два раза в год и давать урожай от 10 до 60 лимонов. Очень занимательно выращивать из косточки целое деревце. Выращенный в квартире лимон может в высоту достигать 1,5 метра.

Уже через два — три года некоторые виды этого экзотического растения начинают плодоносить. Лимонные деревья необходимо размещать в местах, где нет прямых солнечных лучей, только рассеянный свет и обязательно ставить его в немного прохладное помещение, в котором температура воздуха будет от +10 С до +23 С. Лимонное дерево требует частого полива, но ни в коем случае не переувлажнять его. Для полива используется только отстоянная вода комнатной температуры.

Это тропическое растение будет прекрасно расти и плодоносить в помещении с повышенной влажностью. Дерево любит свежий воздух, поэтому в летний период лучше всего его держать на балконе или террасе.

Банановое дерево

Эта тропическая пальма уж точно придаст Вашему интерьеру необычности и экзотичности. К тому же больших размеров она не достигнет, так как селекционеры уже вывели сорта этого дерева, приспособленные для выращивания в квартирах.