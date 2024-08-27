А вы знали? Важные советы для тех, кто сушит белье в комнате

Подберите правильное место

Если вы вынуждены сушить одежду внутри дома, то старайтесь не ставить сушилку в гостиной или своей спальне. Эти комнаты используются всеми членами семьи регулярно. Если уровень влажности будет высоким, риск развития плесени возрастает, поэтому ваше здоровье будет под угрозой.

Продумайте систему вентиляции

Старайтесь проветривать те комнаты, в которых сушите одежду, как можно чаще. Если у вас установлен вентилятор вытяжного типа, следите за чистотой оборудования. Благодаря этому приспособление будет эффективно работать, позволяя сушить вещи в надлежащих условиях.

Стирайте с утра

Если вы ставите стирку с вечера, обратите внимание на функцию “Отложенный старт”. Она есть практически в каждой модели современных машинок. Влажное белье вы развесите с утра, а естественный свет солнца поможет ему намного быстрее стать сухим.

Купите сушилку, оснащенную опцией подогрева

Гаджеты заслужили положительные отзывы от людей. Вы можете подобрать ту модель, которая соответствует вашим индивидуальным потребностям. Внимательно изучайте характеристики устройства, чтобы не совершить ошибку. С его помощью можно намного быстрее высушить одежду, не сталкиваясь с проблемами.

Перемещайте стойку по комнате

Если вы выбрали стойку из металла, лишенную каких-либо дополнительных опций, ориентируйтесь на свет солнца. Переставляйте приспособление по комнате так, чтобы на одежду попадали его лучи. Если подобной возможности нет, устанавливайте стойку на максимально освещенном участке помещения.

Пользуйтесь вешалками

Чтобы максимально использовать место на сушилке, пользуйтесь плечиками для вещей. Помимо этого, вешалки значительно ускоряют процесс сушки белья. Расправьте одежду, чтобы она не сминалась.

Избавляйтесь от излишков влаги