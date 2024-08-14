Семь ошибок в интерьере вашей спальни, которые давно пора исправить

1. Режущий глаз цвет стен

“Громкие“ цвета, например, ярко-красный, неоново-зеленый и тому подобные, для спальни совершенно не подходят. Эта комната не должна вас раздражать и стимулировать вашу энергию. Чтобы создать успокаивающую среду, выбирайте более светлые и мягкие оттенки. А если вы действительно хотите более насыщенного цвета, попробуйте антрацитовый или темно-синий.

2. Ваш прикроватный коврик слишком мал или у вас его нет вообще

Если в вашей спальне ковровое покрытие, то этот совет к вам не относится. Но если у вас просто деревянный или какой-либо другой жесткий пол, то коврик поможет согреть вашу комнату и ваши ноги по утрам. Только он не должен быть крошечным или неуклюже расположенным. Например, постелите перед кроватью уютный коврик из овчины или положите у подножия кровати коврик, соответствующий ее ширине.

3. Слишком большая кровать в маленькой комнате

Независимо от того, насколько соблазнительна покупка большой кровати, не делайте этого, если она слишком велика для вашей комнаты. Такая кровать не оставит в спальне места для хранения, да и вам самим в комнате будет не развернуться.



4. Ваша кровать блокирует источник естественного света

Если вы поставите кровать перед окном, то уменьшите ваше естественное освещение. Если в вашей комнате есть другие источники естественного света, то ничего страшного. А если вам нужно больше света, то поставьте рядом с кроватью настольные лампы и торшеры. Чтобы минимизировать потерю света, вы также можете установить установить у окна невысокую кровать или кровать без изголовья.

5. Вся ваша мебель в спальне — из одного комплекта