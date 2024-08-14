Семь ошибок в интерьере вашей спальни, которые давно пора исправить
Около трети нашей жизни мы проводим в постели. Большая часть этого времени отводится сну, но в спальне мы также читаем книги, листаем журналы и делаем прочие вещи, помогающие нам заснуть. Поэтому обстановка комнаты имеет важное значение, пишет Apartment Therapy. Исправьте ошибки в интерьере спальни, и ваше пространство для сна станет гораздо приятнее, пишет Delfi Dom&Sad.
1. Режущий глаз цвет стен
“Громкие“ цвета, например, ярко-красный, неоново-зеленый и тому подобные, для спальни совершенно не подходят. Эта комната не должна вас раздражать и стимулировать вашу энергию. Чтобы создать успокаивающую среду, выбирайте более светлые и мягкие оттенки. А если вы действительно хотите более насыщенного цвета, попробуйте антрацитовый или темно-синий.
2. Ваш прикроватный коврик слишком мал или у вас его нет вообще
Если в вашей спальне ковровое покрытие, то этот совет к вам не относится. Но если у вас просто деревянный или какой-либо другой жесткий пол, то коврик поможет согреть вашу комнату и ваши ноги по утрам. Только он не должен быть крошечным или неуклюже расположенным. Например, постелите перед кроватью уютный коврик из овчины или положите у подножия кровати коврик, соответствующий ее ширине.
3. Слишком большая кровать в маленькой комнате
Независимо от того, насколько соблазнительна покупка большой кровати, не делайте этого, если она слишком велика для вашей комнаты. Такая кровать не оставит в спальне места для хранения, да и вам самим в комнате будет не развернуться.
4. Ваша кровать блокирует источник естественного света
Если вы поставите кровать перед окном, то уменьшите ваше естественное освещение. Если в вашей комнате есть другие источники естественного света, то ничего страшного. А если вам нужно больше света, то поставьте рядом с кроватью настольные лампы и торшеры. Чтобы минимизировать потерю света, вы также можете установить установить у окна невысокую кровать или кровать без изголовья.
5. Вся ваша мебель в спальне — из одного комплекта
Хорошие дизайнеры вам подскажут, что не нужно покупать полноценный спальный гарнитур — кровать, тумбочки, комод и столик с зеркалом. Это отнимает у вашего пространства личность. А если у вас уже есть полный набор, то разбейте его. Например, найдите новые, сочетающиеся с остальной мебелью тумбочки и перенесите стол из комплекта в другую комнату. В спальне, да и в любой другой комнате должен быть баланс между новой и старой мебелью различной формы и отделки, а не скучная однообразная обстановка.
6. Слишком низкая кровать
Если ваша постель находится слишком близко к полу, то пришло время подумать об улучшении спального места. В кровати повыше вы будете чувствовать себя лучше. Кроме того, подняв постель с пола, вы получите отличное место для хранения. Вы также можете выбрать кровать со встроенными ящиками для хранения.
7. Загромождение и беспорядок
Вы хотите, чтобы ваша спальня отражала вашу личность, но не хотите лишней мебели? Сохраняйте обстановку комнаты осмысленной, но минималистичной и старайтесь не допускать беспорядка. Возвращайте все вещи на место и обозначьте зону — скамейку или стул — для одежды или вещей, которые не убираются немедленно.