Как выбрать диван: все, о чем обычно молчат в магазинах
Как известно, идеальный диван найти совсем непросто. INMYROOM раскрывает восемь важных показателей, которые точно помогут вам сделать правильный выбор.
Перед тем как идти в магазин, хорошо бы представлять себе стиль модели, ее предположительные размеры, текстуру, цвет и рисунок обивки.
Подумайте о функциональности дивана: вам нужна прямая или угловая модель, с раскладным механизмом или без. Когда все эти нюансы будут определены, запомните список наших рекомендаций — с ними можно смело приступать к выбору.
Прочный каркас
Определяющий момент при выборе дивана. Мебель не должна скрипеть и шататься на ровном месте. Присядьте на диван и послушайте звуки и ваши ощущения. Если слышен скрип, то такая модель не прослужит вам долго, потому что слабо закреплена диванная рама. А шатающиеся подлокотники — это явный брак. Они должны быть крепко сбиты с основным каркасом.
Самым надежным будет диван с каркасом из стали, но и стоимость такой модели будет значительно выше. Далее по прочности идет каркас из массива, следом бюджетный вариант — каркас из ДСП.
Прочная обивка
Все изгибы, углы и основной каркас дивана должны быть тщательно обиты тканью. Для того, чтобы обнаружить малейшие дефекты, необходимо плотно прижать к ним ладонь и провести рукой — любой изъян обивки вы почувствуете сразу. При добросовестной обивке материал меньше истирается, и, как следствие, дольше сохранится презентабельный вид дивана.
Присмотритесь к деталям, таким как совпадение рисунка и линий, направление ворса и прочное крепление декоративных элементов.
Удобный механизм
Если вы рассматриваете диван в качестве места для сна, обратите внимание на удобный механизм трансформации. Проверьте в магазине конструкцию и крепления — все должно работать плавно и легко.
Из всевозможных механизмов (книжка, аккордеон, раскладушка, пума, седафлекс, дельфин и др.) выбирайте самую удобную для вас.
Хорошая сборка
Обратите внимание на качество металлической конструкции дивана. На ней не должно быть никаких острых углов, заусенцев и прочих неровностей, иначе есть риск испортить свои вещи, обивку или даже пораниться.
Качественный наполнитель
Диванные подушки для сидения должны плотно располагаться в каркасе и четко подходить по размеру. Хорошо набитые подушки должны быстро восстанавливать свою форму после надавливания рукой.
Доступные и наиболее распространенные материалы для наполнения диванов — это синтепон, холлкон и холлофайбер. Они не нагружают каркас и сохраняют внешний вид дивана надолго.
Спинка дивана также должна быть ровной и качественно обитой.
Удобная форма
Диван в первую очередь должен быть комфортным, чтобы на нем хотелось отдыхать. Поэтому прямо в магазине присядьте на диван или полежите на нем. Обратите внимание на высоту спального места, не мешают ли подлокотники.
Выбор формы напрямую зависит от размеров помещения. Угловой диван поможет сэкономить пространство и закрыть пустующий угол. Для небольшой площади помещения выбирайте прямые модели — двух- или трехместные.
Опрятный вид
Все декоративные элементы дивана должны быть выполнены безупречно — отстрочка, стяжка, пуговицы или стразы. Не стесняйтесь и потяните каждую деталь. Будет обидно, если в процессе эксплуатации расползется шов или оторвется пуговица.
Обязательно попросите в магазине противопожарный сертификат на диван, он должен быть в наличии. Такой документ подтверждает, что мебель устойчива к возгоранию от тлеющей сигареты.