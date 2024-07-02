Как выбрать диван: все, о чем обычно молчат в магазинах

Перед тем как идти в магазин, хорошо бы представлять себе стиль модели, ее предположительные размеры, текстуру, цвет и рисунок обивки.

Подумайте о функциональности дивана: вам нужна прямая или угловая модель, с раскладным механизмом или без. Когда все эти нюансы будут определены, запомните список наших рекомендаций — с ними можно смело приступать к выбору.

Прочный каркас

Определяющий момент при выборе дивана. Мебель не должна скрипеть и шататься на ровном месте. Присядьте на диван и послушайте звуки и ваши ощущения. Если слышен скрип, то такая модель не прослужит вам долго, потому что слабо закреплена диванная рама. А шатающиеся подлокотники — это явный брак. Они должны быть крепко сбиты с основным каркасом.

Самым надежным будет диван с каркасом из стали, но и стоимость такой модели будет значительно выше. Далее по прочности идет каркас из массива, следом бюджетный вариант — каркас из ДСП.

Прочная обивка

Все изгибы, углы и основной каркас дивана должны быть тщательно обиты тканью. Для того, чтобы обнаружить малейшие дефекты, необходимо плотно прижать к ним ладонь и провести рукой — любой изъян обивки вы почувствуете сразу. При добросовестной обивке материал меньше истирается, и, как следствие, дольше сохранится презентабельный вид дивана.

Присмотритесь к деталям, таким как совпадение рисунка и линий, направление ворса и прочное крепление декоративных элементов.

Удобный механизм

Если вы рассматриваете диван в качестве места для сна, обратите внимание на удобный механизм трансформации. Проверьте в магазине конструкцию и крепления — все должно работать плавно и легко.

Из всевозможных механизмов (книжка, аккордеон, раскладушка, пума, седафлекс, дельфин и др.) выбирайте самую удобную для вас.



Хорошая сборка

Обратите внимание на качество металлической конструкции дивана. На ней не должно быть никаких острых углов, заусенцев и прочих неровностей, иначе есть риск испортить свои вещи, обивку или даже пораниться.

Качественный наполнитель