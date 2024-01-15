ФОТО | Пять удобных и красивых вещей, которые обязательно должны быть в вашей спальне

Прикроватная подвесная лампа

Эту идею стоит рассмотреть, если в ближайшем будущем вы планируете сделать в вашей спальне ремонт или изменить обстановку.

Подвесная лампа или настенный светильник разгрузит вашу прикроватную тумбочку, и вы сможете спокойно складывать на нее книги, журналы, телефон, а также поставить кружку чая, не опасаясь, что она упадет.

Чтобы не путаться в проводах, кабель должен быть спрятан в стене. Еще одно преимущество — выключатель такого светильника будет всегда находиться у вас под рукой.

Только убедитесь, что вы правильно выбрали высоту лампы — она не должна вас слепить. Удобнее всего в таких случаях регулируемые светильники.

Правильный поднос для завтрака

Каким бы редким ни был завтрак в постель, у вас должен быть поднос со складными ножками для таких случаев. Он представляет собой миниатюрный столик и очень удобен. Его можно использовать и для других целей — например, как подставку для книги.

Конечно, такие подносы очень удобны и как подставка для ноутбука и планшета, но для лучшего сна эксперты рекомендуют оставлять эти устройства за пределами спальни.

Обитый кубик-стул

Это отличная многозадачная вещь для любой спальни, не занимающая много места. Вы можете сидеть на нем, одеваясь, или придвинуть его к туалетному столику, чтобы сделать макияж. А можете использовать его как прикроватную тумбочку.

Обивка кубика может быть как из кожи, так и из ткани.

Книжная полка

Спальные книжные полки — это место для чтения. Сюда вы может составить свои любимые книги, которые вы перечитываете и не хотите никому одалживать (потому что, скорее всего, их не вернут).

Даже небольшая спальня может вместить одну подвесную книжную полку, которая, например, может быть встроенной и располагаться под потолком над вашей кроватью.

Тахта-тумбочка

Днем на вашей заправленной кровати могут лежать дополнительные подушки, пледы и покрывало, но куда вы складываете их перед сном? Бросать их на пол не очень хорошая идея.

И здесь вам поможет компактная тахта-тумбочка. Вы можете поставить ее рядом с кроватью или расположить под окном.