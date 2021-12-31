Заговоры и шепотки на веник: выметаем все плохое и притягиваем удачу

Издавна люди понимали, что грязь в доме не приведет ни к чему хорошему, и старались поддерживать порядок в жилище. В прежние времена для этого не было никаких замысловатых приспособлений, и хозяйки пользовались самыми обычными вениками. Эксперты сайта dailyhoro.ru предлагают познакомиться с заговорами на этот предмет для уборки, чтобы с их помощью вымести все плохое и привлечь в дом удачу.

Прежде чем читать заговоры на веник, стоит его приобрести, ведь старый инструмент для уборки не подойдет. Для этих целей годится классический веник с большим количеством веточек. Его можно украсить лентами и сделать из него отличный оберег от дурных людей.

Заговор на веник для привлечения удачи

Первая уборка новым веником сопровождается простым заговором:

“Веник, веник, удачу в дом пригласи, все дурное подмети. Сколько веточек на тебе, столько пусть и удачи в дом придет”.

После подметания весь сор выносят подальше от дома и выкидывают со словами:

“Все дурное из дома выбрасываю, никому зла не желаю, никому бед не причиняю”.

После завершения уборки веник промывают проточной водой, а затем окунают в раствор соли, чтобы очистить его от негатива и пользоваться веником снова.

Шепоток на веник от неудач

Новый веник украшают яркой красной лентой, приговаривая:

“На веник новый ленту повяжу, силу и власть по дому даю. Все беды и горести по-хозяйски выметай, зло в дом не пускай — с треском выгоняй”.

После веником подметают весь дом, мусор выкидывают, а веник промывают. Оставлять его лучше у входной двери вверх метелкой, чтобы зло в дом не прошло.

Заговор на веник после ухода гостей

Бывает так, что в дом приходят незваные или нежелательные гости, с которыми по тем или иным причинам приходится общаться. Ели нет уверенности в их добропорядочности, после ухода визитеров дома подметают веником, приговаривая:

“Ничего после гостей не останется — все дурное за ними вслед отправится. Зла не желаю, но и в дом зло не пускаю. Кто ко мне с дурными помыслами придет, тот их с собой и заберет”.