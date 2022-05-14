Яркая живопись Катрин Кару, или Как благодаря картине может заиграть интерьер
Какими словами вы представили бы себя?
Я художник. Человек. Женщина.
С чего все началось и благодаря чему вы стали тем, кто вы сейчас?
То, что изображено на моих картинах, — это и есть я, я обнажена. Думаю, что это приходит при рождении — сила личности и поток энергии. Но то, что я начала выражать себя таким образом — через живопись, это, конечно, благодаря своевременно проявившемуся таланту и затем большой работе — как учебе, так и опыту, а также большой дозе смелости быть свободной и открытой. Словом, я развила свой дар. Надо сказать, что в промежутке я годами пробовала совершенно другие занятия и случайно вернулась к живописи.
Как проходит ваша творческая работа как художника?
Эффективно и интересно. Я начала работать как художник со дня, в 2012-м году. Все началось с одного портрета, с тех пор каждый год проходили персональные выставки и в 2016-м году был большой проект Hilton Tallinn Park Hotel. И силы меня не покидают, до этого далеко.
С какими трудностями в профессиональном плане вы столкнулись?
Я не умею жаловаться, но думаю, что если бы художники были в том же положении, что и спортсмены, которым выделяют тренеров, вспомогательные средства, пиарщиков, освобождают от всех дел и дают тренировочные залы, то я лично была бы в разы более способна на большие и более сильные результаты. Можно сказать, у меня был подобный опыт работы этой весной в Абу-Даби и это принесло свои плоды.
5Есть ли у вас ли эффективный рабочий распорядок?
Я не очень упорядочена, поэтому могу скорее сказать, что если я что-то делаю, то я эффективна. Неважно, выходные это или ночь, если ничего не делаю, то не делаю ничего. Я обнаружила, что эти периоды одинаковой продолжительности: когда неделю работаю и прерываюсь, то и отдохнуть должна неделю, если три месяца пишу картины, то и отдыхаю три месяца, или если работаю год, то следующий год будет спокойным профессионально, например, как после создания картин для Hilton Tallinn Park Hotel.
Любят ли жители Эстонии живопись?
Думаю, и так и эдак. Ходят на выставки, но при покупке боятся или, вернее, не умеют думать в этом направлении. Архитекторы по интерьеру при планировании интерьера могли бы начинать с некоторых картин, вокруг которых можно спроектировать квартиру. Я думаю, что легче найти подходящий к картине диван, чем подходящую к дивану картину, если на это вообще обращается внимание. Картина могла бы быть сердцем дома, тем, что создает этот дом. При оформлении офиса это скорее вопрос престижа или инвестиции. Но в целом я придерживаюсь мнения, что в Эстонии мало искусства в различных сферах. Возможно, это следующий шаг на государственном уровне после того, как нормой в городском пейзаже станет хороший дизайн продукции, и когда будут не просто проводить конкурсы для создания произведения искусства, но и закупать классные готовые работы, именно лучшие из лучших, и экспонировать в общественных пространствах, а не только в стенах музеев.
Что или кто вдохновляет?
Я отвечу на оба эти вопроса сразу. Вдохновляет хорошее настроение, но оно идет от окружающих тебя людей, мест, новых открытий, природы, от того, что ты движешься вперед и развиваешься. У моего вдохновения нет определенного примера. Я даже стараюсь этого избегать, чтобы сознательно или неосознанно не копировать.
В чем самая большая цель? Чего хотелось бы, чтобы запомнили?
Цель — развиваться. Ну а мечта — организовывать выставки в лучших галереях крупных мегаполисов. Я хочу, чтобы мои картины запоминались, затрагивали душу и говорили со зрителем. Я никогда не хотела бы рисовать чисто технически, в каждую картину я вкладываю всю свою энергию и сущность на данный момент и надеюсь, что именно поэтому ко мне приходят.
Как дела у нашей живописи и есть ли повод для беспокойства или радости?
Я бы оставила этот вопрос без ответа.
Любимый объект в вашем творчестве? И почему?
Я все еще очарована своей последней выставкой картин, прошедшей в июле, действительно очарована самопознанием: как в Абу-Даби, после трех месяцев написания картин посреди жаркой пустыни мое отношение к цвету стало настолько другим, что моя обычная серо-темная охра сменилась мощным горячим красным и это выразилось безудержным творческим всплеском. Такие моменты дают приятное чувство удовлетворения. И опять-таки, картины, рожденные приятным чувством, захватывают и зрителя.
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