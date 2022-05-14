Яркая живопись Катрин Кару, или Как благодаря картине может заиграть интерьер

Какими словами вы представили бы себя?

Я художник. Человек. Женщина.

С чего все началось и благодаря чему вы стали тем, кто вы сейчас?

То, что изображено на моих картинах, — это и есть я, я обнажена. Думаю, что это приходит при рождении — сила личности и поток энергии. Но то, что я начала выражать себя таким образом — через живопись, это, конечно, благодаря своевременно проявившемуся таланту и затем большой работе — как учебе, так и опыту, а также большой дозе смелости быть свободной и открытой. Словом, я развила свой дар. Надо сказать, что в промежутке я годами пробовала совершенно другие занятия и случайно вернулась к живописи.

Как проходит ваша творческая работа как художника?

Эффективно и интересно. Я начала работать как художник со дня, в 2012-м году. Все началось с одного портрета, с тех пор каждый год проходили персональные выставки и в 2016-м году был большой проект Hilton Tallinn Park Hotel. И силы меня не покидают, до этого далеко.

С какими трудностями в профессиональном плане вы столкнулись?

Я не умею жаловаться, но думаю, что если бы художники были в том же положении, что и спортсмены, которым выделяют тренеров, вспомогательные средства, пиарщиков, освобождают от всех дел и дают тренировочные залы, то я лично была бы в разы более способна на большие и более сильные результаты. Можно сказать, у меня был подобный опыт работы этой весной в Абу-Даби и это принесло свои плоды.

5Есть ли у вас ли эффективный рабочий распорядок?