На эту ошибку в стирке вы точно не обращали внимание

В сегодняшней статье мы с вами подробно рассмотрим, почему важно избегать превышения нормы расхода средств для стирки. Независимо от того, покупаете ли вы стиральный порошок в магазине или делаете его самостоятельно дома, к концу этой статьи вы поймете, почему так важно соблюдать нужные пропорции.

1. Прежде всего, постоянное превышение нормы порошка в стиральной машинке — это пустая трата денег. Каждый раз, когда вы используете больше моющего средства, чем на самом деле нужно, вы лишь быстрее приближаете момент покупки новой бутылки или пакета моющего средства. Есть и другое доказательство. Стабильное превышение нормы расхода порошка может стоить вам кругленькую сумму при оплате счета за воду. А все потому, что если ваша стиральная машина “обнаружит” слишком большое количество пены в барабане, она запустит дополнительный цикл полоскания. Или же вам придется сделать это вручную, когда вы обнаружите, что ваше белье недостаточно хорошо прополоскалось.

2. Некачественное полоскание из-за большого количества моющего средства может также привести к выцветанию ткани и даже к увеличению загрязнения.

3. Важно помнить, что остатки моющего средства влияют не только на одежду и постельное белье. Дело в том, что если в вашей стиральной машине осядут остатки моющего средства, которые не успеют уйти в канализацию после полоскания, со временем в ней может образоваться неприятный запах.

4. Все хозяйки, у кого есть стиральные машинки с фронтальной загрузкой, есть причина проявлять еще большую бдительность при добавлении моющих средств. Использование слишком большого количества моющего средства может привести к образованию такого количества густой пены, что она может начать вытекать из дверной прокладки. Уверена, что никто из вас точно не планирует пенную вечеринку у себя в ванной.