Идеи от IKEA: как выбрать идеальную новогоднюю елку

1. Размер дома и выбор елки

Выбирая новогоднюю елку, вам прежде всего стоит оценить, сколько места вы можете для нее предоставить. Лучше всего установить елку там, где она не будет мешать вашему обычному бытовому передвижению. В то же время она должна быть обозрима. Не стоит забывать о практичных вопросах — близости розеток, удобстве полива дерева.

“Чем меньше помещение, тем тщательнее стоит продумать вашу новогоднюю елку. Основной принцип при новогодних украшениях в небольшой квартире — не занимать много места и стараться использовать стены и другие поверхности, чтобы не занимать место на полу”, — говорит дизайнер интерьера IKEA Элийзе Таммекиви. Обеденный или журнальный стол, полки, комоды — места где можно поставить мини-елочку или украсить хвойные ветки.

2. Настоящая, искусственная или альтернатива? Зависит от вашего вкуса и времени

Важно учитывать ваши вкусы и вкусы вашей семьи, чтобы понять, какая елка вам подходит — настоящая, искусственная или альтернатива.

Настоящие елки, срезанные или в горшках, требуют полива, чистки иголок, и уход потребует дополнительного времени. Но для многих людей именно настоящая елка создает атмосферу праздника и теплые воспоминания.

Искусственную елку выбирают те, кто не хочет срубать елки и не хочет тратить время на поиски и уход. Хозяева искусственных елок используют их ежегодно и экономят семейный бюджет. В IKEA искусственную елку можно найти по цене от 9,99 евро и часть елок сделана из более экологичного материала — тростникового пластика.

Представитель IKEA добавляет, что можно подойти к этому вопросу совсем творчески и создать нечто индивидуальное. Новогоднюю елку можно сделать в качестве настенного украшения из веток, текстиля или огоньков. Книги, упакованные подарки и другие предметы домашнего обихода можно расставить по форме новогодней елки. Домашние растения можно украсить огоньками, и они будут служить в качестве новогодней ёлки.

3. Безопасность