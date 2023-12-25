Дверцу стиральной машины нельзя держать закрытой, даже если она пустая. Почему?

“Это первое, что мы объясняем, приезжая чинить машинки, — объясняют эксперты из сервиса обслуживания бытовой техники. — Дверцу просто необходимо оставлять открытой. Если она плотно закрыта в течение нескольких часов или дней, могут возникнуть самые разные проблемы”.

Например, внутри усиленно начинают размножаться бактерии и расти плесень. Ведь насухо вытереть машинку изнутри вы ни за что не сможете. Влаге некуда испаряться, поэтому она становится питательной средой для бактерий и грибков.

“Образуются скопления бактерий и грязи, которые становятся со временем настоящей проблемой. Зачастую приходится менять уплотнители на дверце. А ведь этого можно избежать, просто оставляя дверцу приоткрытой”, — продолжают специалисты.

Кроме проблем с уплотнителями появляется еще и неприятный запах. И если в чистой машинке можно бесстрашно оставить мокрое белье на 8–12 часов, то в той, где разрослись колонии бактерий, оно станет затхлым уже через 3–5 часов. Эту статистику на полном серьезе вывели специалисты — исследователи Whirlpool Institute of Fabric Science.

“В течение 8–12 часов маловероятно возникновение плесени и нежелательного запаха у белья, — заявили они в своем отчете. — Если белье остается в машине на более долгий срок, его необходимо постирать повторно”.