Совместим несовместимое: как соединить разные зоны и максимально сэкономить место в квартире?

Постирали — сразу посушили и тут же повесили в шкаф… очень удобно! Однако при организации такого пространства в квартире (большой) или доме надо учесть несколько моментов. Прежде всего — придется продумать вентиляцию. Выбор материалов для пола также важен — лучше всего из плитки, а еще лучше — обогреваемой.

Если же зону make-up в ванной не разместить, то мы советуем присмотреться к гардеробной или прихожей. Но в них на первое место вновь встанет проблема освещения — имейте это в виду.

Стоит учесть, что ванная должна быть достаточно большой для того, чтобы поставить туда отдельный столик (а иначе в чем смысл?). Придется продумать и освещение, причем такое, которое не боится влаги.

Если вам жизненно необходима отдельная и весьма обширная зона для нанесения косметики, то для нее придется искать место и не всегда его легко найти. Один из выходов — организовать такую зону в ванной комнате (при условии, что она не совмещена с туалетом). Этот вариант подходит тем, у кого ванных несколько или в квартире живет лишь 1-2 человека.

Еще одно решение, которое в некоторых квартирах заложено изначально. Однако в таких квартирах (это, например, “хрущевки”) такие ванные-туалеты все равно остаются маленькие, а главная идея такого объединения в нашем случае — выигрыш места. Минус, пожалуй, всего один, но он может быть очень существенным — пока туалет занят, ванной пользоваться невозможно. И наоборот.

Самый распространенный вариант, подходит и маленьким семьям, и любителям вечеринок. Плюсы и минусы очевидны — место экономится за счет совмещения проходов и коридоров, однако за это приходится платить запахами и шумом. Хорошим и оригинальным решением является зонирование мест для готовки и отдыха, например, выбором материалов на полу.

Мы рассмотрим, как ставшие едва ли не стандартом варианты, вроде объединения кухни и гостиной, так и необычную и непривычную нам экзотику.

Кроме того, такая комната должна быть недалеко от санузлов — чтобы было откуда “тянуть” воду. Наконец, при таком варианте просто необходима отдельная сушильная машина, иначе в комнате почти всегда будет “баня”.

Объединение спальни и ванной

Не такое уж редкое сочетание в отелях, а вот в жилых домах это — редкость. Мы бы сказали, что это очень смелое решение, которое совершенно точно подойдет не всем, а скорее всего лишь молодым парам, которые не обзавелись детьми, а также не чураются экспериментов. Как вариант — ванну можно все же огородить непрозрачной перегородкой. Минус — помимо смелости решения — только один: придется хорошо поломать голову над организацией вентиляции и тем, как провести в спальню нужное количество труб и организовать слив.

Объединение спальни и гостиной в квартире-студии

Квартира-студия хороша всем, кроме одного — отсутствия приватности. Вот и чтобы организовать место для сна, придется хорошо поколдовать и озаботится созданием перегородки или хотя бы оградить место для сна шкафом. На худой конец — можно поставить кровать в нишу и повесить внутренние шторы. Но для этого надо, чтобы эта ниша была…

Балкон как зона отдыха или рабочее место

Если балкон велик (в смысле размеров) или является лоджией, то его можно превратить в дополнительное место работы или отдыха. Нужно лишь помнить, что окна в таком “кабинете” не должны быть доступны для детей — либо по высоте, либо по способу открывания. Кроме того, вам понадобятся жалюзи или рулонные шторы, особенно если дело происходит на солнечной стороне. Балкон также придется утеплить и, вероятно, сделать теплый пол.

Рабочая зона под кроватью

Нет, мы не призываем залезать под кровать… точнее, призываем, но лишь при условии, что кровать расположена высоко, а под ней можно расположить кровать или диван или полку, а может быть даже все вместе взятое. Идеальное решение для маленьких детских комнат или даже взрослых спален — при условии, что их обитатели не возражают спать на верхотуре. Единственное, о чем придется хорошо подумать — об организации освещения. Плюс вам потребуется весьма специфическая “низкая” мебель. Но результат в этом — да и в остальных! — случае может стоить любых хлопот.